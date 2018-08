Arturo Pérez-Reverte enseña su móvil en Twitter y esta es la reacción J.F.MORENO / EFE El escritor publica el modelo de teléfono que usa, tras asegurar que solo tuitea desde el ordenador M.L Lunes, 27 agosto 2018, 14:54

A Arturo Pérez-Reverte no le veremos utilizar el nuevo smartphone del mercado, o al menos eso es lo que él asegura desde su perfil de Twitter. El escritor enseñó este sábado en la red social el modelo de móvil que utiliza, y sus seguidores no han tardado en reaccionar.

Todo comienza cuando uno de sus seguidores le pide por la red social una recomendación sobre un libro de la Guerra de la Independencia y Reverte encantado le contesta con varios de sus libros. «Para qué voy a recomendarle otros, si esos dos son míos», confiesa.

Es entonces cuando otro de sus fans le reprocha que, a pesar de que hizo la misma pregunta anteriormente, el escritor no le contestó. Y esta indignación a Reverte no le parece justa: «Estimado señor, no puedo responder a quinientos tuiteos diarios - asegura el escritor - Hago lo que puedo. Si no lo comprende, ya sabe dónde hay que clicar para irse. Un saludo.»

Tras enseñarle dónde está la puerta a su indignado seguidor, el escritor explica que «solo tuitea desde un ordenador» y que su teléfono es «de los antiguos». Y como Reverte es un hombre de palabra, no le falta tiempo para subir una foto mostrando la reliquia.