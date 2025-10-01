Andy y Lucas cancelan uno de sus últimos conciertos y reavivan los rumores de crisis La pareja no actuará este domingo 5 de octubre en el Palacio de la Ópera de A Coruña

Sara Bonillo Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:39

Quedan menos de dos semanas para que Andy y Lucas se despidan de su carrera conjunta en la música. Será el próximo 10 de octubre en el Palacio Vistalegre de Madrid cuando los cantantes ofrecerán un concierto con el que cerrarán su gira 'Nuestros últimos acordes'. Esta puede que sea la última vez que veamos juntos a los artistas sobre un escenario.

La decisión fue anunciada en noviembre de 2023 en 'El Hormiguero' y respecto a los motivos, Andy y Lucas explicaron a Pablo Motos que se debía a un problema de salud de Lucas, quien sufre de hipertensión y tiene una pequeña válvula en el corazón, lo que le obliga a reducir su ritmo de trabajo.

Sin embargo, muchos apuntan a una mala relación entre ambos como la verdadera causa. Estos rumores se han intensificado tras la cancelación a última hora del concierto previsto para este domingo 5 de octubre en el Palacio de la Ópera de A Coruña.

Según un comunicado de la promotora Cersa Music, la anulación del show se atribuye a «problemas en la producción del concierto», asegurando que «gestionarán los reembolsos correspondientes». Esta cancelación coincide con unas declaraciones precisamente de Andy sobre la gira. «Yo, personalmente, lo he pasado muy mal desde mayo. Incluso habría suspendido la gira», expresaba en una entrevista concedida a El Debate.

Además, hace unas semanas, Lucas criticaba en una entrevista de televisión la actitud de su compañero. «No tiene esa disciplina. No vale para hacer eso. Es como si yo intento ser cámara, pues no valgo. No quiero dejarlo por los suelos, pero es que no», señaló sobre Andy, sacando a la luz, además, que es él quien gestiona la formación: «Le dije a Andy que iba a ser yo el empresario porque era el más solvente. Yo puse el dinero y desde entonces lo llevo todo: pago a los músicos, al propio Andy, gestiono el merchandising, hablo con el representante...».