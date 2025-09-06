Alberto Herrera y Blanca Llandres anuncian su primer embarazo a menos de dos meses de la boda La pareja se dará el 'Sí, quiero' el próximo 18 de octubre en Cádiz

Sara Bonillo Valencia Sábado, 6 de septiembre 2025, 17:47

Alberto Herrera y Blanca Llandres, están de enhorabuena. Tras anunciar que se darán el 'Sí, quiero' el próximo mes de octubre en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), la pareja acaba de comunicar que están esperando su primer hijo.

El periodista y la psicóloga han hecho pública la noticia a través de redes sociales, donde han compartido unas fotografías en las que podemos ver la tripita premamá de la sobrina de José Manuel Soto y la ecografía del futuro bebé. «El mayor regalo que nos ha hecho la vida», han escrito en su perfil.

Será el próximo 18 de octubre cuando Alberto y Blanca sellen su amor en la iglesia de Santo Domingo de Sanlúcar de Barrameda. El embarazo de la novia ha sido toda una sorpresa para sus amigos, quienes no han tardado en comentar la publicación con mensajes de cariño. De esta manera, dentro de unos meses, Carlos Herrera y Mariló Montero se convertirán en abuelos por primera vez.

La pareja se conoció en verano de 2024, aunque no fue hasta el pasado mes de febrero cuando se hizo público el romace entre ambos. Alberto y Blanca realizaron su presentación oficial acudiendo a la boda de unos amigos en Sevilla.