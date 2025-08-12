Alberto Chicote desvela el brutal cambio físico que ha vivido y la enfermedad que le provocó: «Pasé de 119 a 72 kilos» El chef ha hablado sore su experiencia en el pódcast 'Tengo un plan'

J.Zarco Martes, 12 de agosto 2025, 16:00 Comenta Compartir

Alberto Chicote ha hablado sobre el cambio físico que ha experimentado, llegando a perder hasta casi 50 kilos. El cocinero se ha sincerado en el pódcast 'Tengo un plan' junto a Sergio Beguería y Juan Domínguez, presentadores del programa.

«Me he pasado muchísimos años pesando 120 kilos sin la conciencia de que eso no podía ser, ni la necesidad, porque nunca tuve la sensación de que mi vida estuviera mermada por ello», ha señalado.

Su evolución comenzó con un programa de dietas para distintas personas que le propusieron desde Atresmedia: «Creo recordar que pasé de 119 a 80 kilos, luego seguí bajando y me quedé en unos 72, que es lo menos que he pesado. Después recuperé algo y estaba en 78, me sentía muy bien y contento».

Pero fue entonces cuando le diagnosticaron diabetes de tipo 1: «Cuando estaba de puta madre, llegó. Tantos años siendo un animal, luego todo iba bien... y, de pronto, la insulina». En cualquier caso, asegura que está mejor que antes: «No defiendo aquello que no hice, me equivoqué, en gran parte porque no sentía que mi vida estuviera limitada. Mi estado de salud ahora, salvo por la diabetes, es mucho mejor que entonces».

Por otro lado, Chicote también recordó la depresión que sufrió de joven al vivir en Suiza: «Tenía amigos, el trabajo me encantaba, pero de repente me entró. Pensaba que me moría ya. No me dio por pensar, me dio por saber que me estaba muriendo todo el rato sin parar. Tenía el convencimiento absoluto de que si un día me dolía la cabeza es que tenía un tumor».

Pero esta situación le sirvió para afrontar la vida de forma distinta: «El Alberto Chicote de antes de eso y el de después, no digo que sean completamente diferentes, pero desde luego sí te cambia el prisma de las cosas. En el momento que tú decides que te tiras para adelante, en ese momento ya has ganado».

Por último, compartió una reflexión: «Me considero un adicto a los retos y a la consecución de cosas. En cierto modo, eso te impide disfrutar más plenamente del final de ese camino, entonces prefiero disfrutar mientras del camino. Para mí el mayor éxito de mi vida es que las personas que empezaron conmigo siguen ahí».

Temas

Diabetes