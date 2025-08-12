Chicote desvela lo más duro de grabar 'Pesadilla en la Cocina' y confirma su décima temporada El cocinero concede una entrevista en la que revela cuál es la clave del éxito del programa

Mario Lahoz Valencia Martes, 12 de agosto 2025, 00:55 Comenta Compartir

Alberto Chicote ha concedido esta semana una entrevista al podcast 'Tengo un plan' en la que ha hablado de su experiencia al frente del emblemático 'Pesadilla en la cocina'. El presentador de Atresmedia ha desvelado cuál cree que es la clave del éxito del formato y ha recordado algunos de los momentos más duros a los que se ha tenido que enfrentar.

«Llevamos ciento y pico programas y cada vez que te plantas para grabar el siguiente es una incógnita nueva. Nunca sabes lo que va a pasar», empieza afirmando el cocinero, que cree que cogieron 'el tranquillo' a partir de la segunda o tercera temporada. «Ahí supimos como debíamos hacer las cosas», señala.

Los presentadores del poscast aprovecharon para preguntar a su invitado si recuerda algún episodio que fuese «duro de cojones». «Muchos, es que son duros casi todos», responde de inmediato Chicote, explicando que lo pero es enfrentarse al «desánimo, la inanición, la falta de interés, los brazos caídos» de los hosteleros a los que tiene que ayudar.

«El pensar como me las apaño para lograr que esta persona entienda como ha de cambiar esa manera de ver las cosas. Eso es lo más complicado», explica el cocinero.

Según Chicote, en la sociedad falta actitud, ánimo y espíritu. «Parece que dentro de ese ideal de éxito está el hacer lo menos posible y no lo entiendo. Me revuelvo ante que tu vida sea mejor cuantas menos cosas hagas», insiste el televisivo.

El presentador acaba confirmando que 'Pesadilla en la cocina' tendrá una décima temporada en La Sexta. «Esto es como hacer historia de la tele. Parece mentira», valora antes de revelar que la cadena acaba de terminar las grabaciones de 'Batallla de restaurantes' tras su renovación por una segunda entrega en Atresmedia.