Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Alberto Chicote, en una imagen promocional de 'Pesadilla en la cocina'. Roberto Galver

Chicote desvela lo más duro de grabar 'Pesadilla en la Cocina' y confirma su décima temporada

El cocinero concede una entrevista en la que revela cuál es la clave del éxito del programa

Mario Lahoz

Valencia

Martes, 12 de agosto 2025, 00:55

Alberto Chicote ha concedido esta semana una entrevista al podcast 'Tengo un plan' en la que ha hablado de su experiencia al frente del emblemático 'Pesadilla en la cocina'. El presentador de Atresmedia ha desvelado cuál cree que es la clave del éxito del formato y ha recordado algunos de los momentos más duros a los que se ha tenido que enfrentar.

«Llevamos ciento y pico programas y cada vez que te plantas para grabar el siguiente es una incógnita nueva. Nunca sabes lo que va a pasar», empieza afirmando el cocinero, que cree que cogieron 'el tranquillo' a partir de la segunda o tercera temporada. «Ahí supimos como debíamos hacer las cosas», señala.

Los presentadores del poscast aprovecharon para preguntar a su invitado si recuerda algún episodio que fuese «duro de cojones». «Muchos, es que son duros casi todos», responde de inmediato Chicote, explicando que lo pero es enfrentarse al «desánimo, la inanición, la falta de interés, los brazos caídos» de los hosteleros a los que tiene que ayudar.

Noticias relacionadas

El canal de la TDT que emitirá gratis una de las versiones internacionales de 'La que se avecina'

El canal de la TDT que emitirá gratis una de las versiones internacionales de 'La que se avecina'

'Bailando con las Estrellas' pone fecha a su estreno y anuncia nuevo jurado: adiós a Boris Izaguirre y regresa un popular colaborador

'Bailando con las Estrellas' pone fecha a su estreno y anuncia nuevo jurado: adiós a Boris Izaguirre y regresa un popular colaborador

«El pensar como me las apaño para lograr que esta persona entienda como ha de cambiar esa manera de ver las cosas. Eso es lo más complicado», explica el cocinero.

Según Chicote, en la sociedad falta actitud, ánimo y espíritu. «Parece que dentro de ese ideal de éxito está el hacer lo menos posible y no lo entiendo. Me revuelvo ante que tu vida sea mejor cuantas menos cosas hagas», insiste el televisivo.

El presentador acaba confirmando que 'Pesadilla en la cocina' tendrá una décima temporada en La Sexta. «Esto es como hacer historia de la tele. Parece mentira», valora antes de revelar que la cadena acaba de terminar las grabaciones de 'Batallla de restaurantes' tras su renovación por una segunda entrega en Atresmedia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La serie que ha fascinado a Arturo Pérez-Reverte: «Son 10 capítulos que se me han hecho cortos»
  2. 2

    De icono de la paella a parking de caravanas con piscina
  3. 3 Mario Vaquerizo la lía con su pregón en un municipio de la Comunitat: «Bochornoso espectáculo»
  4. 4 Doble palo para Mamardashvili en el primer partido oficial del Liverpool
  5. 5 Acaba hospitalizado tras la paliza de los porteros de un local del Veles e Vents
  6. 6 Declarados sendos incendios forestales en Alcoi y Siete Aguas
  7. 7 Aemet activa un doble aviso amarillo este martes en la Comunitat por calor, prevé probables tormentas y señala las zonas donde caerán
  8. 8

    El plan para apartar a Ninet por no tener título prevé amortizar otras dos plazas en el MuVIM
  9. 9 Dos falsos policías tirotean a unos turistas franceses tras pararlos en una autovía para pedirles dinero
  10. 10 El pueblo más feliz de Valencia, según la inteligencia artificial: «La naturaleza y la forma de vida generan bienestar»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Chicote desvela lo más duro de grabar 'Pesadilla en la Cocina' y confirma su décima temporada

Chicote desvela lo más duro de grabar &#039;Pesadilla en la Cocina&#039; y confirma su décima temporada