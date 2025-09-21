Vicente Flors será homenajeado en Alicante Gastronómica

Chema Ferrer Valencia Domingo, 21 de septiembre 2025, 08:07 Comenta Compartir

El sector del vino aprovechará el escenario de la feria Alicante Gastronómica para rendir tributo al bodeguero Vicente Flors, considerado uno de los padres de la recuperación de la viticultura en la provincia de Castellón y defensor de un modelo de producción asentado en la tradición y el trabajo artesanal. Bodega Flors está ubicada en el término de Les Useres, en el interior de la provincia de Castellón. Una región vitivinícola de importancia en otro tiempo y que en las últimas décadas ha tomado el camino de la recuperación. Buen ejemplo de ello es esta bodega. Fue Vicente Flors Martí el que decidió convertirse en bodeguero redimiendo de la intrascendencia el viñedo familiar para alcanzar en unos años la excelencia en la producción de vino, y además con un estilo y personalidad propios. La primera añada vio la luz en 2008, hasta llegar a la actualidad, donde son 12 hectáreas de viñas las que la bodega transforma y con unas parcelas de viñedo que en ocasiones superan los 70 años. En ellas encontramos tempranillo, monastrell, garnacha, cabernet sauvignon, la indígena embolicaire y macabeo.

Vicente Flors recibirá el homenaje en Alicante Gastronómica en un acto bajo el título 'Una trayectoria de territorio y paisaje de Les Useres. Tradición y evolución' que será presentado por el prestigioso sumiller Nacho Coterón.

La embolicaire de Flors

Una muestra del compromiso con la tradición, es el trabajo que Flors ha llevado adelante con la variedad de uva autóctona embolicaire o bonicaire. Esta es un tipo de uva mediterránea cuyas vides se pueden encontrar desde Murcia hasta Cataluña (donde se la conoce como trepat). En el pasado había muchas hectáreas plantadas con esta variedad en la zona de Castellón, pero en la actualidad cada vez es más difícil de encontrar puesto que al no contar con un grado alto de azúcar, al viticultor no se le pagaba mucho por ella. Bodega Flors vendimia una parcela de embolicaire de más de 80 años habiéndose dedicado un lustro a recuperarla para la producción, conformándolas para que tuvieran buena aireación, podas quirúrgicas e incluso algunas cepas resucitándolas. En las últimas vendimias los frutos ya han alcanzado la calidad deseada, así que con ella se elaboran monovarietales, como el exitoso Clotàs E. De este auténtico vino de autor se suelen llenar solo unos centenares de botellas.

Ampliar La antigua Bodega Flors restaurada. LP

La bodega organiza visitas y catas muy personalizadas, con visita al viñedo, al área de elaboración, sala de barricas y al museo vitivinícola familiar. Esta se acompaña de cata de tres vinos de la gama Clotàs acompañado de viandas y quesos de la región.

Bodega Flors. Partida Pou d'En Calvo s/n. Les Useres (Castellón)

Tel.: 671 618 851