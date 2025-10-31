Pago de Tharsys se convierte en Denominación de Origen Protegida

Chema Ferrer Valencia Viernes, 31 de octubre 2025, 11:06 Comenta Compartir

La Comisión Europea ha aprobado oficialmente la Denominación de Origen Protegida D.O.P. Tharsys, otorgándole a Pago de Tharsys el reconocimiento de «Vino de Pago», la categoría más exclusiva y exigente de calidad vitivinícola que existe en Europa. Con esta distinción, se reconoce a territorios únicos cuyas características no pueden reproducirse en ningún otro lugar del mundo. Este reconocimiento solo se concede a enclaves vitivinícolas excepcionales, donde cada factor —suelo, clima, variedades, viticultura y elaboración— está estrictamente delimitado y controlado para reflejar una identidad propia e irrepetible. En España solo existe un grupo muy limitado de pagos reconocidos, y Pago de Tharsys pasa a formar parte de esa élite.

Un terroir singular

La D.O.P. Tharsys abarca exclusivamente las 14 hectáreas de viñedo que rodean la histórica bodega subterránea de Pago de Tharsys. Su suelo, de roca caliza originada por sedimentos de una laguna prehistórica, es extremadamente pobre y altamente drenante, obligando a las raíces de la vid a profundizar hasta capas minerales muy antiguas. Un microclima atemperado por un lago de agua dulce y la influencia de arboledas circundantes, unido a un cultivo 100% ecológico y a variedades nobles como Albariño, chardonnay, xarel·lo, garnacha, cabernet franc, merlot y bobal, confieren a estos vinos una personalidad aromática y estructural única en el mundo. Los vinos de la D.O.P. Tharsys destacan por sus aromas florales, notas minerales, acidez vibrante y elegante equilibrio, evolucionando con el tiempo hacia matices de especias y ahumados que reflejan su extraordinaria capacidad de guarda.

Pago de Tharsys también elabora cavas. LP

Un legado histórico protegido por la excelencia

El enclave de Tharsys está documentado desde el siglo XVI como uno de los terrenos de mayor prestigio vitivinícola de la zona mediterránea. La bodega subterránea, excavada en roca en el siglo XIX, fue recuperada en 1998 por el reconocido enólogo requenense Vicente García, iniciando un proyecto visionario que ha culminado en este reconocimiento europeo sin precedentes para la región. Con la aprobación de la D.O.P. Tharsys, la Comunidad Valenciana eleva su posicionamiento internacional en el sector del vino, sumándose al grupo de regiones europeas con pagos reconocidos por la Unión Europea, al nivel de Borgoña, Rioja Alavesa o Toscana.

«Este reconocimiento no es solo un logro para Pago de Tharsys, sino un orgullo para toda la Comunidad Valenciana y para España. Certifica oficialmente que nuestros vinos nacen de un lugar único en el mundo, con identidad propia y excelencia demostrada», declara Rebeca García, directora de Pago de Tharsys.