El Cava de Requena presentó su nueva marca

Chema Ferrer Valencia Lunes, 14 de abril 2025, 07:53

El pasado salón Gourmets celebrado en IFEMA Madrid fue el escenario para la presentación oficial de la nueva marca de la Asociación de Elaboradores de Cava de Requena, colectivo formado por siete bodegas emplazadas en el término municipal de Requena y adscritas al Consejo Regulador de la DO Cava. El nuevo diseño de la imagen corporativa de la agrupación ha sido creado por Arquetipo-Influence, empresa valenciana que ha desarrollado un concepto innovador que se basa en los dos elementos empleados para el cierre de las botellas de cava: el corcho y la placa, con los que compone un símbolo en el que se aprecian las dos iniciales del colectivo: C de Cava a partir de la placa y R de Requena a partir del corcho, dando lugar a una composición fácilmente reconocible, fresca, moderna y simplificada. La gama cromática resalta también los valores que pretende transmitir la Asociación. Los colores principales, dorado y azul, representan el cava, al mismo tiempo que resaltan la percepción de calidad y el origen particular de Requena, sin perder una visión moderna de ello. Como colores secundarios se aplican una tonalidad verde que muestra los orígenes naturales del producto y la sostenibilidad y un beige suave.

Ampliar Cavas de altura de Requena. LP

Cavas de calidad

Tras la presentación de la nueva marca, en la que también ha participó la presidenta del colectivo, Rebeca García, toda la atención se dirigió a la cata de cavas que, bajo el título 'Las largas crianzas en los cavas de altitud' ha permitido descubrir seis de los cavas más exclusivos que se producen en el término de Requena: Aula Brut Nature Reserva (Bodegas Coviñas), Marevia Brut Reserva (Cavas Marevia), Eterno Brut Nature Gran Reserva (Chozas Carrascal), Cuveé Prestige Brut Nature Reserva (Dominio de la Vega), Tantum Ergo Exclusive Magnum (Bodegas Hispano+Suizas) y Pago de Tharsys Brut Nature Gran Reserva Magnum (Pago de Tharsys). La cata contó con la asistencia de casi medio centenar de invitados y fue impartida por el sumiller Carlos Falcó, quien ha ensalzado cada uno de los matices de los cavas protagonistas.

Sobre la nueva marca, Rebeca García, destacó que «después de más de una década teníamos que revisar la imagen que trasladamos al exterior. El trabajo que han realizado desde Arquetipo es fiel reflejo de todo lo que el colectivo de cavistas requenenses quiere transmitir: origen, calidad, singularidad y sostenibilidad». Respecto a la cata, García ha incidido en «la altísima calidad de nuestros cavas, sin duda influenciados por la altitud de más de 700 metros de los viñedos de Requena, una calidad que ha quedado más que demostrada en esta cata magistral».

