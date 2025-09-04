Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Toño Núñez, tirando de maquinaria para movilizar los alimentos enviados desde Valencia.

Solidaridad que alimenta, un viaje desde Valencia a la España quemada

Toño Núñez coordinó desde el CDT valenciano el envío de provisiones a la comarca del Bierzo, su tierra natal, clonando el operativo que también movilizó él mismo durante los días posteriores a la dana

Antonio Llorens

Antonio Llorens

Jueves, 4 de septiembre 2025, 18:45

La fuerza imparable del agua o del fuego, solo puede ser domada, o al menos minimizada, con la fuerza imparable que emana de los corazones ... en forma de solidaridad sincera. Todavía hoy en día tenemos muy presente la inmensidad de la tragedia de la dana que asoló personas e ilusiones. Todavía se nos encoje el corazón cuando vemos desidias, broncas, faltas de responsabilidades, ausencias de empatías o excesos de salvaciones individuales- ya me entienden-, todavía dudamos de nuestro criterio frente al bombardeo de excusas, pero afortunadamente todavía, nos llegan historias de vida que nos hacen recuperar la fe en la bondad pura sin estridencias de creencias o religiones y recuperamos la ilusión por un mundo mejor y más justo. Y ello solo es posible con personas y acciones nacidas desde corazones inmensos y personas buenas.

