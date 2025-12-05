La Salita estrena El Invernadero, un oasis para disfrutar todo el año

La Salita es también para el invierno, por supuesto. Pero es que además la novedad de sus instalaciones en el impresionante caserón de Ruzafa es ... que se puede disfrutar de su ejemplar cocina y el sugerente espacio que gobierna Begoña Rodrigo al aire libro, incluso cuando bajan las temperaturas. La Estrella Michelin que adorna al restaurante valenciano, junto a tres soles Repsol, está de estreno: lucirá a partir de ahora en El Invernadero, una zona acristalada y totalmente climatizada, que formará parte de las instalaciones, incluida otra novedad que incorporó meses atrás: su sala Cooktl, dedicada al servicio (en efecto) de cócteles.

El resultado de esta suma de aportaciones desemboca en un espacio, multifuncional, «que permitirá a los clientes del restaurante y la coctelería comer, cenar o tomar un cóctel y picar algo en el exterior, sin tener en cuenta la climatología», como explica Rodrigo en un comunicado, que también informa de que la estancia emplazada en su coqueto jardín añade otro valor intangible: la posibilidad de disfrutar de «la luz única de la ciudad, sin renunciar a los espacios exteriores en los días de lluvia, frío o calor». El conjunto forma «un complejo en cristal y carpintería metálica, con techo retráctil, donde se ubican algunas mesas del restaurante, junto con un ambiente más distendido» para la coctelería, para tomar una copa por las tardes.

«Queríamos que quienes vienen a casa pudieran seguir disfrutando de la terraza exterior sin tener que preocuparse por la temperatura o la lluvia. Los veranos son cada vez más largos en la ciudad y las lluvias de otoño reducían los días de uso de la terraza», señala Rodrigo. «Por eso, decidimos instalar un invernadero«, prosigue, »que nos pudiera seguir permitiendo servir los aperitivos, las comidas o las cenas en el exterior, sin tener que mirar al cielo». El Invernadero se estrenó aprovechando las semanas del festival Valencia Cuina Oberta, donde se han servido alrededor de 500 menús acogidos a entera satisfacción por los comensales. «La gente lo ha recibido con mucho cariño«, según la cocinera. »Es un sitio mágico, muy fotogénico, que te permite disfrutar del cielo de Valencia sin pasar frío o calor, y centrarte en disfrutar de la experiencia», dice.

Rodrigo aspira a que el nuevo espacio, de índole multifuncional, sirva también para albergar presentaciones, eventos, exposiciones y talleres. De hecho, ha sido ya el escenario de las primeras masterclass de Cooktl, que se comenzarán a celebrar, de manera periódica, a partir de 2026, con catas, degustaciones y talleres de coctelería de la mano de Denise Coppola. «Al Invernadero podrá venir un público diverso: quienes quieren tomarse sólo un cóctel por las tardes y noches, picar algo de nuestra carta de entrepanes, los que vienen a comer o a una clase para aprender a preparar sus bebidas favoritas«, subraya Rodrigo, »pero también a ver una exposición o a celebrar un evento o una presentación« Y añade: »Nace con el espíritu de ser un espacio multifuncional, con el sello de la casa. Además, es un sitio muy fotogénico y muy cómodo».

El Invernadero estará ya operativo durante este mes de diciembre. En él se ha instalado, también la decoración navideña del restaurante y la coctelería, con una ambientación inspirada en la naturaleza, con ramas de abeto natural, eucalipto, flores preservadas y acebo. «Queríamos que quien viniera esta Navidad a casa se sintiera dentro de un bosque, de un espacio natural. Por eso optamos por elementos naturales que, además, aportan sensorialidad al espacio», concluye la cocinera, feliz de explorar en su celebrada casa de comidas de una faceta muy enraizada en La Salita: un lugar de encuentro, «un escenario para charlar, para celebraciones espontáneas o, simplemente, refugio al final del día». «Un oasis urbano en pleno barrio de Ruzafa, con alma de rincón secreto», concluye.