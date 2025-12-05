Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La Salita estrena El Invernadero, un oasis para disfrutar todo el año

Begoña Rodrigo amplía su restaurante con un nuevo espacio climatizado para saborear su cocina y sus cócteles al aire libre

El descubridor

Viernes, 5 de diciembre 2025, 08:44

La Salita es también para el invierno, por supuesto. Pero es que además la novedad de sus instalaciones en el impresionante caserón de Ruzafa es ... que se puede disfrutar de su ejemplar cocina y el sugerente espacio que gobierna Begoña Rodrigo al aire libro, incluso cuando bajan las temperaturas. La Estrella Michelin que adorna al restaurante valenciano, junto a tres soles Repsol, está de estreno: lucirá a partir de ahora en El Invernadero, una zona acristalada y totalmente climatizada, que formará parte de las instalaciones, incluida otra novedad que incorporó meses atrás: su sala Cooktl, dedicada al servicio (en efecto) de cócteles.

