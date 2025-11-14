Sagunto se pirra por las tapas con setas

Pocas veces un producto está tan íntimamente unido a una época del año. Desde final de octubre y hasta la mitad de este mes de ... noviembre, la ciudad de Sagunto está celebrando la tercera Ruta de la Tapa de Bolets para fomentar la creatividad gastronómica de la hostelería local, así como el consumo de productos otoñales de proximidad entre la ciudadanía. Las elaboraciones culinarias de la ruta se han podido degustar a lo largo de las últimas semanas y este jueves 13 de noviembre, entre las 19 y las 22 horas es la última ocasión para gozar de este torrente de imaginación en diversos establecimientos que se pueden consultar en la web del evento.

Con un precio estipulado de seis euros por tapa más bebida, la ciudadanía está pudiendo degustar la oferta culinaria de la ruta y votar por su favorita para participar en un sorteo. El premio de este concurso es una experiencia gastronómica en uno de los locales que participan en la iniciativa. Para fomentar un recorrido accesible, divertido y sostenible entre los establecimientos participantes, la ruta contará con un tren turístico.

La resolución del sorteo tendrá lugar el viernes 21 de noviembre en el Centro Cívico Antiguo Sanatorio de Puerto de Sagunto, coincidiendo con la cena especial con la que se clausurará la tercera Ruta de la Tapa de Bolets.

Para poner este punto final a la Ruta de la Tapa de Setas 2025, el Restaurante El Centre Cívic propone una velada muy especial: una Cena Menú Setas que combina creatividad, sabor y homenaje a la temporada.

Además, durante la cena se realizará el sorteo del premio de la Ruta de la Tapa, un momento esperado que cierra con fiesta y buen gusto estas semanas dedicadas a la micología y la gastronomía local. El menú es una auténtica celebración del bosque y del producto de proximidad:

Entrantes a compartir:

– Crema de boletus con piñones y parmesano (aperitivo chupito)

– Croquetas de portobello y bacon con mayonesa de ajo negro

– Sepionet relleno de puerro y setas de cardo con pesto de albahaca

Principales a elegir:

– Dorada con escalivada de verduras y rebollos confitados

o

– Mejillas de cerdo, boniato y salteado de rebozuelos y espárragos

Postre:

– Chocolate, champiñones, pistachos y toffee salado.

Todo ello por 30 euros por persona

Una propuesta que fusiona técnica y sensibilidad culinaria, en la que cada plato es un recuerdo de otoño y una muestra del ingenio gastronómico del Centro Cívico. Una cena para disfrutar con todos los sentidos y brindarle por el sabor, la tierra y la buena compañía.

Desestacionaliza el turismo

La tercera Ruta de la Tapa de Bolets forma parte de las Jornadas Micológicas del Camp de Morvedre, organizadas por el Centre d'Estudis del Camp de Morvedre y la asociación Amics dels Bolets. Cabe mencionar la colaboración de la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Sagunto, así como la de Sagunto Distribución, Sagunt Revio y Adetursa.

La concejala de Turismo, Natalia Antonino, ha manifestado que este es un evento muy esperado con el que durante la época otoñal se vincula la naturaleza, la educación y la gastronomía: «Iniciativas como estas ayudan a desestacionalizar el turismo, impulsar la sostenibilidad de este sector y enriquecer nuestra ciudad».

En cuanto al balance, ha señalado que es muy positivo: «Es una ruta que ya entendemos consolidada en el municipio y que ayuda a la desestacionalización de la hostelería y el turismo en la ciudad. Es una ruta que procede de la colaboración público-privada en la que la administración por supuesto que va a seguir apostando para que vaya creciendo en número de establecimientos comerciales y y hosteleros adheridos, que es algo que estamos consiguiendo, pero también en promocionar y potenciar esta ruta».

Dentro de las Jornadas Micológicas del Camp de Morvedre también se enmarcó el tradicional Sopar Boletaire en el restaurante Le Fou, un encuentro entre gastronomía local y pasión micológica en el que las setas fueron las grandes protagonistas del menú.

Y una receta de propina

Y para quienes deseen realizar alguna prueba durante la época de las setas en su propio domicilio, el restaurante Restaurarse, ubicado en la plaza de la Morería de la capital del Camp de Morvedre, ofrece una receta de setas en textura con yema de huevo.

1. Unas ocho horas antes del emplatado, vamos a madurar una yema de huevo con salsa de soja y sake.

2.Salteamos mezcla de setas en un cazo, añadimos patata y cubrimos con agua.

3. Trituramos todo y reservamos.

4. En una sartén salteamos una seta de cardo marinada en salsa hoisin y una seta ostra al natural.

5. En un vaso ponemos el puré hasta la mitad. Añadimos las setas salteadas y la yema de huevo.

6. Acompañamos con pan tostado y decoramos con cebollino.