La seta o bolet, en sus diferentes variedades, un producto siempre atractivo para la gastronomía. LP

Sagunto se pirra por las tapas con setas

La tercera edición de la ruta gastronómica dedicada a este producto tan otoñal aúna tradición e innovación

Manuel García

Sagunto

Viernes, 14 de noviembre 2025, 10:21

Comenta

Pocas veces un producto está tan íntimamente unido a una época del año. Desde final de octubre y hasta la mitad de este mes de ... noviembre, la ciudad de Sagunto está celebrando la tercera Ruta de la Tapa de Bolets para fomentar la creatividad gastronómica de la hostelería local, así como el consumo de productos otoñales de proximidad entre la ciudadanía. Las elaboraciones culinarias de la ruta se han podido degustar a lo largo de las últimas semanas y este jueves 13 de noviembre, entre las 19 y las 22 horas es la última ocasión para gozar de este torrente de imaginación en diversos establecimientos que se pueden consultar en la web del evento.

