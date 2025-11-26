Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Los técnicos arremeten contra los políticos por su gestión de la Albufera
Roger Julián, chef de Simposio. L.P.
NUEVAS ESTRELLAS MICHELIN 2026

Roger Julián, tras recibir la Estrella, con la web de reservas a tope: «Somos los mismos haciendo lo mismo en el mismo sitio»

El creador de Simposio, restaurante situado en San Antonio de Benagèber, se muestras emocionado por su entrada en el firmamento Michelin, que se ha traducido en más de un centenar de solicitud de mesa a través de la web

Almudena Ortuño

Almudena Ortuño

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 13:26

Comenta

Un tridente de nuevas Estrellas alumbra, desde la noche del martes, el firmamento de la Comunitat, y una de ellas pertenece a Valencia. Simposio ... , la casa del chef Roger Julián, asciende al palmarés celestial, desde un enclave tan complicado como San Antonio de Benagéber, un municipio con poco más de 10.000 habitantes. A pesar de la juventud del proyecto, que abría sus puertas en 2022, el reconocimiento pone en valor los años de trayectoria del chef, que también pasó por los fogones de Santi Santamaría. Y sobre todo, su esfuerzo: si algo es Roger, es currante. Tanto que, en primer lugar, apela a la sensatez: «Estoy feliz, pero con mucho sentido de la responsabilidad. De repente, nos han puesto en el mapa, y queremos que quien venga entienda la verdad que hay detrás del proyecto, sin perder nuestra esencia».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Viola a una mujer en una parada de metro de Valencia tras seguirla al salir de una discoteca
  2. 2

    El importe que pagó Maribel Vilaplana apunta a que salió del parking a las 19.47 horas, una hora después de abandonar El Ventorro con Mazón
  3. 3 Muere un conductor de 88 años al sufrir una indisposición y estrellarse en pleno centro de Valencia
  4. 4 Muere el policía agredido con una piedra en Vinalesa tras permanecer 17 días en estado de coma
  5. 5 «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  6. 6 Dos policías repelen con sus pistolas eléctricas un ataque de dos ladrones con un hacha y un hierro en San Antonio de Benagéber
  7. 7 Muere a los 22 años la influencer y cantante De la Rosa en un tiroteo en plena calle
  8. 8 Indemnizan con 100.000 euros a las hijas de una mujer que murió por un error médico
  9. 9

    Mazón sabía casi dos horas antes de que terminara su comida que la situación en Utiel «se estaba complicando»
  10. 10

    Ribó, a la tercera va la vencida: declarará el día de Nochebuena

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Roger Julián, tras recibir la Estrella, con la web de reservas a tope: «Somos los mismos haciendo lo mismo en el mismo sitio»

Roger Julián, tras recibir la Estrella, con la web de reservas a tope: «Somos los mismos haciendo lo mismo en el mismo sitio»