Los restaurantes con estrella Michelin más baratos de España: dónde comer por menos de 40 euros El listado se actualiza esta noche, cuando se celebra la Gala que premia a los mejores locales del país

Los chefs de restaurantes con una Estrella Michelín posan durante la gala de la Guía Michelin 2025

Nacho Ortega Valencia Martes, 25 de noviembre 2025, 16:12 Comenta Compartir

Comer en un restaurante con Estrella Michelin no tiene por qué ser un lujo inalcanzable. En 2025 existe una selección de establecimientos galardonados donde es posible disfrutar de alta cocina por menos de 60 euros por persona, según explica la propia Guía Michelin. Eso sí, hay que tener en cuenta que estos precios generalmente no incluyen bebidas y, en algunos casos, tampoco el pan. Este listado corresponde a los establecimientos premiados el año pasado, pero que mantienen el distintivo hasta final de año. Así, en la nueva lista que puedes conocer en www.lasprovincias.es pueden aparecer nuevos nombres o desaparecer algunos de los actuales.

Prodigi (Barcelona) – 38 euros

En el corazón de Barcelona, el chef Jordi Tarré reinterpreta la cocina catalana con un menú semanal que cambia según el producto de temporada. Por 38 euros de martes a viernes ofrece entrante, dos platos a elegir y postre, sin bebidas. Su nombre rinde homenaje a la ciudad, fusionando las primeras sílabas de las calles Provença, Diagonal y Girona.

Chirón (Valdemoro) – 39 euros

A 20 kilómetros de Madrid, los hermanos Muñoz mantienen vivo el negocio familiar con una cocina de raíces castizas y toques manchegos. Su Menú Ejecutivo incluye aperitivos con panes artesanos, primer plato, pescado, carne a elegir, postre y petit fours, pero las bebidas van aparte. Disponible de martes a viernes, destaca por sus guisos tradicionales como los callos de bacalao.

Silabario (Vigo) – 40 euros

Situado en la sexta planta de la sede del Real Club Celta, Alberto González apuesta por la nueva cocina gallega. Su menú Berbés ofrece una experiencia reconfortante con producto de mercado: pan, aperitivo, dos platos y postre, sin incluir bebida. Se sirve en almuerzos y cenas de martes a jueves, y los viernes solo al mediodía.

L'Antic Molí (Ulldecona) – 45 euros

Instalado en un antiguo molino restaurado entre mar y montaña, Víctor Guimerà defiende la filosofía Slow Food con productos ecológicos y de su propio huerto. El menú Tast de la Setmana consta de siete pases por 45 euros de martes a viernes, sin bebida y con el pan artesanal aparte por 3 euros adicionales.

Trigo (Valladolid) – 48 euros

Víctor Martín y Noemí Martínez lideran este proyecto con base tradicional y visión contemporánea. Su Menú Como en Casa incluye aperitivos, dos entrantes, segundo y postre o quesos, con pan y agua incluidos, pero el resto de bebidas van aparte. Puede adaptarse para diabéticos, celíacos o cualquier dieta especial avisando con antelación.

Garena (Dima) – 48 euros

En un caserío vasco del siglo XVII entre viñedos y parques naturales, Julen Baz transforma la tradición vasca con caldos, guisos y brasas. Su Menú Taberna ofrece dos aperitivos, cuatro entrantes y postre, sin bebida. Se sirve al mediodía los lunes, jueves y viernes, y los sábados por la noche.

Alquimia Laboratorio (Valladolid) – 50 euros

En pleno centro de Valladolid, a pocos pasos de la iglesia de Santa María de la Antigua, Alquimia Laboratorio propone una experiencia diferente. Tras los fogones está el chef Alvar Hinojal, que apuesta por una cocina creativa, definida como «molecular para todos los públicos».

Entre sus propuestas se encuentra el Menú Noradrenalina-Darsa, una experiencia de cinco platos que arranca con una serie de snacks. Cuesta 50 euros y no incluye ni pan ni bebida. Está disponible solo a mediodía, de lunes a viernes, excepto festivos.

Ikaro (Logroño) – 50 euros

Al frente de este proyecto están Carolina Sánchez e Iñaki Murua, dos cocineros de orígenes muy distintos —ella ecuatoriana, él riojano— que han sabido combinar sus raíces y saberes en una propuesta personal y sabrosa. Entre los diferentes menús disponibles se encuentra el llamado Corto, por un precio de 50 euros. Consta de cinco aperitivos, tres platos salados y un postre. No se incluye bebida y solo está disponible al mediodía de miércoles a viernes, excepto festivos.

En la Parra (Salamanca) – 50 euros

Ubicado en pleno casco histórico de Salamanca, frente a la iglesia de San Esteban, este acogedor y elegante restaurante está liderado por la chef Rocío Parra y el sumiller Alberto Rodríguez. Su devoción por el producto del entorno ha favorecido que el cerdo ibérico protagonice sus dos menús degustación: Pizarra y Granito.

Entre las opciones, encontramos el Menú Concepto Charro, por 50 euros. Consta de un aperitivo, cuatro platos y un postre. Está disponible solo mediodías de martes a viernes y no incluye bebidas. Además, si se va en familia, disponen de un menú infantil de seis pases por 40 euros.

Citrus del Tancat (Alcanar) – 55 euros

En Alcanar, lejos del ruido y rodeado de naranjos, este restaurante invita a disfrutar de una cocina creativa que pone en valor el producto de proximidad. A cargo del proyecto se encuentra Aitor López, quien firma una propuesta inspirada en el recetario autóctono, con platos equilibrados y delicados. Todo ello en el singular entorno del hotel Tancat de Codorniu, una antigua masía del siglo XIX reformada, ubicada en una finca amurallada donde solía descansar el rey Alfonso XII.

Entre las opciones del restaurante se halla el menú Lo Canar, con un precio de 55 €. Consta de aperitivo, cuatro pases salados, un postre y petit fours. Incluye servicio de pan y mantequilla de oveja, pero no bebidas. Se sirve solo durante las cenas de lunes a viernes.

Otras opciones destacadas en 2025

Fogony, Sort.

Menú Km 0: 55 €. Incluye pan de masa madre elaborado con harinas ecológicas y agua filtrada al momento.

Dama Juana, Jaén.

Menú Alacena: 58 €. Incluye tres aperitivos, dos entradas, pescado, carne y postre. Disponible solo de martes a jueves (excepto festivos) y no se sirve en mesas de más de cuatro comensales.

Casa Pepa, Ondara.

Menú Riu-Rau: 59 €. Incluye dos pases, un arroz a elegir y postre. Disponible de miércoles a viernes a mediodía, excepto festivos.

Els Tinars, Llagostera.

Menú de temporada: 59 €. Incluye aperitivos, un primero, segundo y tercero a escoger, además del postre. Disponible de lunes a jueves, mediodía y noche; viernes solo a mediodía (excepto en julio y agosto).