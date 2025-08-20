El pulpo sentado en el Grao de Castellón

Chema Ferrer Valencia Miércoles, 20 de agosto 2025, 19:31 Comenta Compartir

El Grau de Castelló esconde un buen número de los mejores rincones gastronómicos de la provincia. Allí, frente al puerto, abrió sus puertas Casa Lola de la mano de Lola Martínez Valero y Cesáreo Martí Cardona en el año 2014, ambos dedicados anteriormente de diferentes maneras a la gastronomía. En el año 2015 decidieron apostar por un nuevo proyecto con el que poner en valor el producto local del Grau de Castelló y mantener viva la esencia de la tradición arrocera y marinera de esta localidad. Con este objetivo decidieron potenciar el producto pesquero y de proximidad con su cocina, exigiendo siempre la mejor calidad en cada ingrediente. Durante estos años de duro trabajo, otorgando el protagonismo a los sabores de siempre y mimando cada elaboración, se han convertido en un referente de la cocina autóctona.

Ampliar Paella de langostinos y rape. LP

Sus platos denotan una gran pasión por la cocina tradicional marinera de la zona. Y se percibe no solo en la atención que brinda a cada plato y en la gran calidad de los ingredientes, también por el respeto a los tiempos que cada plato necesita para ofrecer su mejor versión.

Arroces de galeras y pulpo

En su carta se pueden encontrar una gran variedad de arroces y fideuás elaboradas con las mismas premisas que el resto de su cocina. Entre sus arroces podemos destacar el Arrocito de Castelló un homenaje al producto de nuestra lonja del Grau y la huerta castellonense; el Arroz de Marisco un clásico elaborado con gamba roja, cigala y langostino; Arroz de Carabineros caracterizado por su potente sabor; Arroz con Pulpo, cuyo producto principal es cocido por ellos mismos. No queremos dejar de mencionar sus versiones de arroz negro de gamba roja y del senyoret potenciados con la tinta del sepionet una verdadera explosión de sabor mediterráneo.

Demostración arrocera de Lola en FITUR. LP

En los últimos años han sido galardonados, en el año 2017, con el premio a la mejor tapa con el plato Pulpo Cesarín reconocido por Sabores Castellón, cuya iniciativa es la de promocionar y ensalzar la gastronomía de la tierra, el trabajo hostelero y dinamizar el turismo de la Costa de Azahar. En 2021 fueron premiados de nuevo con el tercer premio a la Mejor Tapa por su plato Capricho de atún en la Ruta de Tapas 2021 del Grau y Castelló y en 2022 el primer premio del Concurso Internacional del Arrocito de Castelló.

Los postres no se quedan atrás, no recurren a terceros para su elaboración. Aplican los mismos criterios que en todo lo demás y elaboran unos postres caseros deliciosos como la tarta de queso con mermelada de higos o su tarta de chocolate, que además es apta para celíacos.

Ampliar Comprometidos con la cocina marinera. LP

Lola Martínez es la presidenta de la Asociación Grao Centro Gastronómico Castellón y como tal está sumamente comprometida con la apuesta de un turismo gastronómico de calidad, ensalzando los valores de la tradición y el producto pesquero del Grau de Castelló. Durante el año tienen lugar diferentes jornadas gastronómicas, en las que participan activamente, tales como las VIII Jornadas del Pulpo y la Sepia de finales de la primavera. Las dos próximas citas gastronómicas en las que participará Casa Lola son las Jornadas Gastronómicas de la Cocina Marinera en otoño y las jornadas del Arroz a Banda, que tendrán lugar antes de la Navidad. Citas a tener muy en cuenta para disfrutar de las mejores elaboraciones y productos del Grau de Castelló.

Casa Lola. Paseo de Buenavista, 5. El Grao de Castellón – Castellón.

Reservas.: 964 284 097