Especialidad en arroces marineros. LP
Día Internacional de la Paella

El mirador de Pinedo, comer con vistas al mar

Las cocinas del restaurante priorizan los alimentos de productores locales y artesanos

Chema Ferrer

Chema Ferrer

Valencia

Sábado, 20 de septiembre 2025, 09:43

Si se trata de disfrutar del tiempo de ocio y del disfrute gastronómico, nada como salir de Valencia y dejarse seducir por la brisa marina y las vistas de uno de los enclaves privilegiados de la ciudad, la Albufera de Valencia. En ese camino, a poca distancia de las playas de Pinedo y de sus huertas, se encuentra El Mirador de Pinedo, un rincón elevado—en todos los sentidos—donde la cocina valenciana es protagonista. Especialistas en arroces y paellas, al frente de esta arrocería se encuentra como chef ejecutiva María José Estevens, perteneciente al grupo familiar de restaurantes Somgastro Arrocerías Group, dicho grupo también gestionan otras tres arrocerías: Arrocería Maribel, El Rek y Pinedo Beach Arrocería & Lounge. Aquí en Pinedo dirige los fogones Àngel Almarche.

Recomendable Paella de plancton marino y gamba rayada

El restaurante despliega todo el repertorio clásico valenciano, desde la paella del cánon, pasando por recetas heredadas, hasta fideuás y arroces melosos con los que disfrutar. La carta es un homenaje a la cocina mediterránea valenciana, con especial protagonismo para los arroces, se sirve el selecto Arroz a banda y también hay otras propuestas marineras como el Arroz de bogavante o el Arroz negro con sepia y alioli, y además, con un toque creativo probadísimo, es la Paella de plancton marino y gamba rayada.

Flan con nata ahumada al romero y helado de turrón. LP

Pero no todo es arroz en El Mirador. Su carta arranca con entrantes frescos y apetecibles: ensaladas con productos de la huerta, Clóchinas valencianas al vapor (una especie de mejillón local que solo se disfruta en temporada), Calamares a la romana, Esgarraet o la exultante Ensaladilla cremosa de bonito con encurtido casero, huevas de arenque, alcaparrones con emulsión de kimchi; otra recomendación: el Puerro asado con crema vichyssoise, papada de cerdo ibérico, cebolla encurtida y vinagreta de avellanas.

Entre los principales, si no se desea arroz, merece la pena probar sus pescados al horno y las carnes a la brasa, que acompañan con guarniciones bien resueltas. Los postres son caseros y perfectos para poner el broche dulce: flan, tarta de queso o la mítica naranja valenciana cortada y lista para refrescarse.

Saber que sus salones están adaptados también para albergar cualquier tipo de evento y para los más pequeños disponemos de un parque infantil, junto a su espléndida la terraza. Importante, el restaurante dispone de amplio aparcamiento.

El mirador de Pinedo. Cami Canal, 8. Pinedo-Valencia

Reservas: 722 82 84 81

