Las mejores pizzas de España ya inscritas en el Pizza Combat Valencia

Chema Ferrer Valencia Domingo, 7 de septiembre 2025, 09:31

Pizza Combat, el gran certamen de las pizzerías que busca proclamar la 'Pizza preferida de los españoles', vuelve tras las vacaciones de verano y lo hace por todo lo alto en Valencia, elegida como la siguiente parada de un tour que está recorriendo diferentes ciudades de toda España. El evento se celebrará en el puerto de la ciudad del 12 al 28 de septiembre. En el centro del recinto se instalará un cuadrilátero gigante de 625 metros cuadrados y 7 metros de altura, donde los restaurantes de diferentes comunidades autónomas ofrecerán sus innovadoras creaciones al público, que podrá votar por su favorita. Así, durante 17 días, Valencia acogerá el mayor evento de pizzas del país que fusiona gastronomía y entretenimiento para sorprender a los asistentes.

La provincia de Valencia contará con cuatro representantes: Mamma Pizza, Pizzería Ristorante Venezia, Michigan Detroit Pizza y Parada Italia, elegidos por votación popular, en la que participaron más de 20.000 personas. Estos restaurantes competirán en busca del cinturón de «Campeón de Valencia». Entre ellas destaca Michigan Detroit Pizza, vigente campeón tras conquistar el cinturón en la última parada en Madrid y que ya se impuso también en Alicante, Toledo y Tarragona. Ahora llega a Valencia con el reto de conquistar a sus vecinos y revalidar su título frente a las mejores pizzerías del país.

Ampliar Un ring pizzero. LP

Las mejores pizzerías de España llegan al puerto de Valencia

La Comunidad Valenciana es la región con más representantes clasificados en Pizza Combat, con siete establecimientos: Mamma Pizza, Pizzería Ristorante Venezia, Michigan Detroit Pizza y Parada Italia (provincia de Valencia); L'Ampadini y Che Ragazzi (provincia de Alicante) y Pizzería L'Etrusco (provincia de Castellón).

En el evento, de acceso gratuito, los visitantes podrán degustar las sorprendentes creaciones que los establecimientos seleccionados han elaborado especialmente para la competición. Entre las propuestas, se incluyen combinaciones sorprendentes con ingredientes como crema de queso y calabaza italiana, crema de huevo frito trufado con parmesano, porchetta romana al horno, ralladura de lima, polvo de queso pecorino, patatas paja, crujiente de piel de porchetta, guanciale caramelizado, salami napolitano y tomates San Marzano, entre otros. También habrá opciones sin gluten.

Entrada libre para poder disfrutar de las mejores pizzas de la nación. LP

El público de Valencia, protagonista de un combate culinario épico

Las pizzerías participantes son las más queridas por los consumidores, ya que han sido seleccionadas por más de 20.000 personas, que durante diez días han votado en la web para elegir la pizzería que representará a su provincia. Ahora, los maestros pizzeros tienen una oportunidad única para demostrar su talento y conquistar al público. Y los asistentes podrán disfrutar de las mejores pizzas sin necesidad de salir de su ciudad.

Además, al adquirir la pizza, cada asistente recibirá un código QR impreso en su ticket de compra, con el que podrá votar por su porción favorita, valorando el sabor, textura, presentación y creatividad. Así, el público se convierte en jurado popular. La pizza que reciba más votos el 28 de septiembre ganará el cinturón de «Campeón de Valencia» y deberá revalidarlo en la siguiente ciudad. Solo un establecimiento conseguirá el cinturón de campeón en la gran final.

Un evento gastronómico sostenible

Pizza Combat quiere convertirse en el evento gastronómico más sostenible de España y cuenta con un Plan Integral de Sostenibilidad para reducir la huella ecológica y fomentar la economía circular. Entre las medidas organizadas, destaca la creación del Bosque Pizza Combat en colaboración con la Asociación Reforesta, una ONG dedicada a la conservación ambiental y la lucha contra el cambio climático, y la contribución a la regeneración de ecosistemas marinos con la marca de agua NEA. En relación con la gestión de residuos, Pizza Combat ha eliminado por completo los plásticos de un solo uso y donará los excedentes alimentarios a bancos de alimentos.

Tras su paso por Valencia, la siguiente parada será Murcia, del 16 al 26 de octubre. El resto de las ciudades participantes se irán anunciando a medida que avance la competición. Todas las elaboraciones disponibles pueden consultarse en la web de Pizza Combat: www.pizzacombat.com.