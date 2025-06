La Guía Repsol destaca la cocina del Mornell

Chema Ferrer Valencia Sábado, 28 de junio 2025, 07:14 Comenta Compartir

Ir a comer al Palmar de Valencia siempre es una opción acertada, una antigua isla de la Albufera en un entorno de arrozales, huertas, las aguas del lago y a poca distancia del mar. Allí se encuentra uno de los restaurantes de cocina valenciana de trayectoria más consolidada de la ciudad y su área metropolitana, El Mornell, ahora destacado por la Guía Repsol. De él se pueden decir muchas cosas, y les aseguro que todas buenas, pero en mi opinión son dos: humildad y espíritu de servicio. Su cocina está basada en productos de calidad procedentes en buena parte del entorno del Parque Natural de la Albufera, de las lonjas cercanas de pescado y en suma de la marjal valenciana; de hecho, el propio restaurante posee su huerto familiar: Los pescados, mariscos, anguilas y demás proceden de la lonja de El Palmar y de la de Cullera, ¡y el arroz también de cosecha propia, del Tancat del Fangar!

La entrada a sus comedores ya anuncia lo que se servirá una vez ante los manteles, decoración cuidada, buena vajilla y cubertería, ambiente relajado y sobre todo un inmejorable servicio de sala. José Antonio Torrent, cocinero y alma mater de El Mornell siempre atento a que no falte detalle para convertir el hecho de comer en una experiencia gastronómica completa. El restaurante posee un comedor principal, en la parte trasera hay otro pequeño comedor y desde allí se sale a la terraza que da al canal y embarcaderos de El Palmar.

Ampliar La sublime paella de langosta. LP

Paellas marineras

La entrada que no ha de faltar es su Ensalada de la Huerta, a la que añadiría las Habitas con Morcilla, Piñones y Pasas, y que no falte una degustación de anguilas, bien directamente frita o con su famoso All i Pebre. Sus paellas más destacadas son las de Galeras, Gamba y Verduras y las selectas Paella de nécoras y paella de langosta, todo un espectáculo. Los arroces no cocinados en paella son otro capítulo a desgranar no más se entre en otoño, como el meloso Arroz de Carranc a base de bueyes de mar o el de rotjos o el clásico Arrós amb Fesols i Naps. Existen propuestas fuera de carta que suelen incluir los pescados frescos de lonja, a tener en cuenta. Pastel de crema con chocolate caliente, Torrijas de Horchata o el innovador al tiempo que castizo Pastel de boniato con helado de cazalla son buenas opciones para los postres.

Ampliar Allipebre premiado. LP

En la carta de vinos también se refleja el espíritu de El Mornell, amplísima gama de vinos de las denominaciones de origen valencianas y además, en general, a precios más que ajustados. Que nos sea ese argumento el que impida disfrutar de un buen caldo.

Por último hay que recordar, aunque no sea tema paellero, que su All i Pebre es de campeonato. En el Concurso de All i Pebre del año 2022 el restaurante se erigió como ganador se cuenta que aquel fue un All i Pebre de equilibrada ejecución y con un elegante y comedido punto picante (coentor en vernácula valenciana). Hay que resaltar que este restaurante ya se alzó con los triunfos en 2016, lo cual dice mucho.

Ampliar Esgarraet y sus salazones. LP

Restaurante El Mornell. C/ Francisco Monleón, 31

El Palmar – Valencia. Reservas: 961 620 336