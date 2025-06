Las fideuás de En Boga campeonas del mundo

Chema Ferrer Valencia Lunes, 9 de junio 2025, 20:27 Comenta Compartir

El restaurante Enboga Bar de Valencia quedó vencedor en la 50ª edición del Concurso Internacional de Fideuà de Gandia. Los fogones los dirige Rafael Brández, hostelero de larga trayectoria que llegó a los fogones para poner en marcha un restaurante donde la cocina valenciana y los frutos de sus huertas fueran los protagonistas. En Boga está ubicado en el entorno de la avenida de Aragón de Valencia, un restaurante de ambientación mediterránea, amplio y cómodo, con buena calidad en su mobiliario y decoración. Los entrantes y aperitivos destacan por la calidad y variación según temporada, aunque hay un listado de clásicos que los borda: desde la sencilla Ensaladilla rusa En Boga, pasando por su Tomate valenciano trinchado, las deliciosas Sepietas de playa a la brasa con vinagreta de piñones y mojo verde. hasta llegar a sus Clóchinas valencianas a la sartén. No les voy a revelar el secreto de estas últimas, pero puedo afirmar, y de clóchinas cocinadas sé un rato, que son de las mejores que presentan sobre manteles en Valencia. No olvidar sus Croquetas de Jamón ibérico, la de Pollo o la de Setas y Trufa. Mención especial: Patatas bravas En Boga. La carta se completa con carnes de calidad a la plancha y pescados frescos y, entrando en el capítulo de los arroces: Paella Valenciana, la oronda Paella de Rochos, o la singular Paella de Verduras entre otras…, luego los melosos y caldosos según temporada, hechos con mano diestra, variedad de arroz Albufera, impecables. La fideuá es un terreno que domina, además de la clásica receta de Gandía, que la borda, hay otras, como la Fideuá de pato trufado y foie. A los postres su Tatín de manzana o una Ganache de chocolate. No hay que pensárselo mucho.

Ampliar En Boga recibe el máximo galardón de la fideuá. LP

Rafael Brández En-Boga Bar. Avenida de Aragón, 16. Valencia

Reservas: 671 16 62 58