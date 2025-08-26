La Ferrera, santuario arrocero frente al mar

Chema Ferrer Valencia Martes, 26 de agosto 2025, 12:23 Comenta Compartir

La pedanía de Pinedo está rodeada de huerta, arrozales y playa, un entorno natural a muy poca distancia de la ciudad de Valencia. Los cimientos de un antiguo merendero de su playa marcaron el emplazamiento donde hoy se erige La Ferrera, un restaurante de hechuras funcionales pero decorado con pinceladas mediterráneas y de estilo neotiki, cómodo para los comensales y muy luminoso, con grandes ventanales que permiten sentirse junto al mar cuando no se disfruta de sus terrazas al aire libre. El restaurante nació por la iniciativa de Lola Soler y Enrique Ramos y la bautizaron como La Ferrera en honor a la madre de Lola, ya que su malnom era la la filla del ferrer. El espíritu de lo que había que cocinar y servir era una cocina apegada a las raíces valencianas, con protagonismo decidido para los arroces y los frutos del mar, y siempre con un toque creativo o distintivo.

Otra máxima que aplicaron desde el inicio es la búsqueda de la excelencia en los ingredientes a utilizar, única manera de conseguir el éxito final en los platos, evitando cualquier tipo de atajos (y buena prueba de ello es que la Paella valenciana se tiene que encargar y se cocina de principio a fin en la misma paella donde se sirve).

Paellas y arroces originales

Recomiendo comenzar el disfrute de sus arroces del modo tradicional en Valencia, con una buena ensalada, como la Ensalada de la huerta con Capellanets o el Tomate valenciano preparado, acompañado de alcaparras, mojama y atún. Obviamente, también hay otras propuestas más enjundiosas, como el Bomba de ajoblanco y sardina ahumada o los sorprendentes Chipirones crujientes, para los croqueteros, sus croquetas caseras, la de gamba roja y la cremosa de carrillada.

El capítulo de los arroces lo preside la Paella valenciana, pero hay otros de creación propia que vale la pena disfrutar, ya que volvemos a esa especial atención que su cocina dedica a los productos únicos y de calidad contrastada. A saber: la Paella de cangrejo azul, el Arroz de tuétano de vaca y setas o la Paella de Carabineros. Especiales la Paella de Puchero, una suerte de arroz rossejat pero en paella, con sus verduras, pelotitas, morcilla de cebolla, blanquets y el recomendable el Arroz de blanquet y sepia de lonja, un mar y montaña exquisito. De los postres, no perderse la Torrija de Horchata con helado de leche merngada y su insuperable milhojas caramelizado de crema pastelera.

La Ferrera Restaurant. Paseo de la Playa s/n Pinedo - Valencia

Reservas: 963 24 80 10