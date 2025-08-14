Cocina marinera y del arroz en Soqueta
Los arrozales de la marjal de Oliva proveen a sus cocinas
Soqueta Restaurant inauguró en Oliva en 1984. Su buena trayectoria colaboró en que, de poseer unas instalaciones humildes, hoy en día se pueda disfrutar no solo de la calidad y singularidad de sus propuestas culinarias, sino de un entorno y ambiente acogedor y muy al estilo 'zen', de hecho posee unos jardines inspirados en ese modo de entender la vida. Sugerente.
El restaurante se encuentra situado a pocos metros del mar en una de las playas con más extensión de la Comunitat Valenciana. Su cocina mediterránea, con toques modernos, el producto fresco y elaboración cuidada es la más concreta definición de lo que sirve en Soqueta.
Los entrantes tienen todos su toque distintivo, como la Ensalada de Bogavante, la Empanadilla de La Mari ( de gamba y acelga), La Ensalada de tomate y su selección de salazones, el delicioso Calamar de playa o sus distintas croquetas caseras, ojo a la de chistorra con huevo frito. Los pescados del Mediterráneo, siempre frescos y en ocasiones fuera de carta, proceden de la pesca diaria de las lonjas locales, Gandía y Denia, (así como los que participan en las bases de sus fumets, pescado de roca para sus arroces marineros). Con la gamba roja de Denia se hacen diversas preparaciones en fresco y en temporada hay que preguntar por la Escorpa, un manjar de nuestras costas que viene poniéndose en valor en la última década.
Pescados de lonja y arroces de la marjal
En Soqueta los arroces son muy protagonistas, no en vano, la Marjal Pego-Oliva fue y es un área tradicional para el cultivo de los arroces de calidad. Esta área agrícola y de naturaleza se conformó como parque natural protegido. Con buen arroz, es obvio que buenas paellas: Paella de marisco, el tradicional Arroz a banda, la del senyoret, o algún arroz en perol como el de bogavante, meloso o caldoso, a voluntad; por encargo la Paella valenciana y la mixta, sí otro templo del arroz donde tienen a bien cocinar este cénit del mar y montaña paellero.
Reservarse a los postres, hay Tarta de la Abuela y Corona de Gloria recomendabilísimos. A tener en cuenta: sus salones e instalaciones son ideales para la celebración de eventos.
Restaurante Soqueta. Via de Ronda 118. Playa de Oliva (Valencia)
Tel.: 962 851 452- 605 831 938
