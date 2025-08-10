Arroz negro tradicional en El Racó de Meliana

Chema Ferrer Valencia Domingo, 10 de agosto 2025, 09:25 Comenta Compartir

Los cefalópodos, sepias, calamares y pulpos, siempre fueron protagonistas en los recetarios marineros del Mediterráneo y es obvio que de ellos se aprovechaba todo en la cocina, como las melsas y tintas que guardan en su interior y que poseen un poder sápido a mar indudable. Griegos, italianos, los modernos fenicios del Líbano, los incluyen en sus recetarios y así sucedió también en las localidades costeras del Reino de Valencia. El desarrollo de la cultura arrocera en el entorno de la ciudad de Valencia y la consolidación del recetario de arroces secos cocinados en paellas o cazuelas de barro cocido incluyeron tempranamente las sabrosas tintas de estos invertebrados del mar.

Uno de los templos de la cocina valenciana y arrocera en particular es el El Racó de Meliana, este se encuentra en la localidad que lo nombra, la huertana Meliana, a muy poca distancia de Valencia. La tradición hostelera de Paco y Javier Gimeno, cocina y sala, les viene de largo y durante todo este tiempo han venido consolidando una oferta de cocina popular valenciana de manera muy sólida.

La prueba es los certámenes gastronómicos en los que han participado y donde suelen acabar llevándose los triunfos; cabe enumerarlos: en 2022 el concurso de Arrós Allipebrat, en 2019 el primer premio de la Paella de Cullera y el segundo en el Concurso Nacional de Rossejat Torrentí, en 2017 el primer premio en el Concurso de Kaki de la Ribera y el primero de All i Pebre de El Palmar, en 2016 el primer premio del Concurso de Kaki de la Ribera y el tercero del Concurso de Paella de Cullera. Todo un repertorio.

La paella bouera

El restaurante sirve almuerzos de martes a viernes y a la altura en calidad a la de su cocina. Su carta ofrece pocas concesiones a productos agroalimentarios foráneos y lo justo a las técnicas de cocina actuales, así como presentaciones, todo lo cocinado y servido constituye la columna vertebral de la cocina tradicional valenciana. El All i Pebre, los Buñuelos de Bacalao, la Sepia a la Plancha, el Calamar, la Ensalada de Bacalao o la de Tomate y Sardina con Encurtidos son atractivas y rompedoras.

El Racó de Meliana tuvo la iniciativa de impulsar un concurso que tuviera a una de las paellas tradicionales de las huertas al norte de Valencia como protagonista, la Paella de Fetge de Bou, la paella bouera (de toro). Además del sofrito paellero, los ingredientes protagonistas son la escarola, una lechuga de invierno que en realidad es una variedad de endibia y que posee un agradable sabor amargo y el hígado y lleteroles del vacuno. Recientemente, ha liderado el Club de Producto Meliana, una iniciativa que pone en valor la huerta valenciana.

La experiencia arrocera de este restaurante es abrumadora, entre sus paellas destacadas: Paella Valenciana (la del cánon), Paella de Marisco, de Verduras y entre las más rompedoras la Paella de Puntilla y Ajetes o la Paella de Secreto ibérico. Entre los melosos y caldosos no olvidar el Arroz Allipebrat y el bautizado como Arroz de Invierno. Bordan las fideuás, como la recomendable Fideuá Fina con sepia, gamba, cigalas y fideo fino.

Tienen a bien preparar postres caseros y algo de repostería selecta. Por cierto, en 2022, el restaurante ganó el concurso de arroz allipebrat celebrado en Sueca.

El Racó de Meliana. C/ Glories Valencianes, 4. Meliana.(Valencia)

Reservas: 961 496 173