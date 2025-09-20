Arrocería El Rek, vistas únicas a la Albufera

Chema Ferrer Valencia Sábado, 20 de septiembre 2025, 17:35 Comenta Compartir

No todos los restaurantes tienen la fortuna del emplazamiento que posee El Rek, estar en El Palmar, en pleno corazón de la Albufera, y con embarcadero propio al lago…, ¡casi nada! El restaurante El Rek es uno de los establecimientos fundadores de la hostelería de El Palmar, ya que abrió sus puertas en 1973. Sus instalaciones poseen una amplia área de aparcamiento, salones en el comedor principal y amplias terrazas ajardinadas y dispuestas para atender comensales. Los jardines desembocan en el embarcadero, un amplio canal que comunica con la Albufera y en el que además de paseos en barca, se pueden encargar cócteles y degustaciones al tiempo que se navega por el lago. Siempre es un complemento ideal al buen yantar, ya que se puede admirar el paisaje, su flora y fauna en las distintas estaciones del año. Los jardines poseen un parque infantil en el que los más pequeños pueden entretenerse mientras otros disfrutan de una plácida sobremesa.

Especialidad en arroces en perol, como el «Fesols i naps»

Su carta es una radiografía exacta de la cocina típica de la huerta valenciana. No se escapa prácticamente nada. Las anguilas son protagonistas en diversas preparaciones: All i Pebre, Horno y Espardenyá (esa receta que conculca anguilas, pato o conejo, picadillo ajos y cacahuetes, pimentón, patatas…, entre otras cosas), cuando no cocinada con arroces (si se encarga). Las ensaladas valencianas, las clóchinas en temporada, esgarrets, calamar de playa a la romana, sepionets y el tomate valenciano con su salazón.

En el apartado arrocero las paellas de siempre: Paella Valenciana, de Pato y Conejo (muy de la Albufera), la paella de Magret de Pato y Foie…y las del lustre: Paella de Marisco o Paella de Bogavante . Los arroces en perol, por tanto caldosos, incluyen el Arrós amb Fesols i Naps y el popular Arroz meloso de Carabineros. Añadimos las propuestas de las fideuás, primas hermanas por su ejecución de la paella, se elaboran con dos tipos de fideos, aunque el más demandado en el «fifi», acrónimo simpático de fideo fino, tomen nota: «Fifi» de Magret de Pato y Foie, con mix de setas y «Fifi» de Plancton marino y Gamba rayada…, ¡casi res! Los postres son caseros, especial atención hay que prestar al Flan perfecto con nata ahumada al romero con helado o a su Torrija de horchata.

