Alquería Villa Carmen, en el corazón de la huerta valenciana

Chema Ferrer Valencia Viernes, 19 de septiembre 2025, 07:14 Comenta Compartir

Alquería Villa Carmen se encuentra ubicada en las tranquilas huertas de Catarroja, donde la tradición culinaria valenciana se vive con autenticidad. Este restaurante abre de miércoles a domingo, ofreciendo una experiencia gastronómica excepcional en un marco natural privilegiado. Su cocina ofrece una carta mediterránea en la que priman los ingredientes de proximidad. Con más de cuarenta propuestas culinarias, cada plato narra una historia de sabores equilibrados y presentaciones cuidadas al detalle. Los entrantes creativos y brillantes: desde las Croquetas caseras, hasta el Pulpo asado con parmentier, aceite de oliva virgen extra y escamas de carbón, que eleva este producto del mar a categoría de obra de arte, el Calamar en tempura con alioli de miel y romero, y el Crujiente de carrillada con manzana asada y cebolla dulce, completan una propuesta que equilibra innovación y raíces.

Ampliar Arroz meloso de pato desmigado, boletus y foie. LP

Maestría en el arte del arroz

Dirigida por la empresaria Yolanda Gómez, la cocina de Villa Carmen ha alcanzado el reconocimiento como especialista indiscutible en arroces, una distinción que refleja años de dedicación al perfeccionamiento de esta disciplina culinaria tan arraigada en la cultura valenciana. Su propuesta abraza tanto la tradición más pura como interpretaciones contemporáneas que sorprenden sin traicionar la esencia mediterránea. Entre sus creaciones más celebradas destacan los arroces melosos, elaborados con una técnica precisa que logra texturas sedosas y sabores concentrados de extraordinaria profundidad. El meloso de carrillada con boletus representa una sinfonía de matices terrosos, mientras que el meloso de secreto con ajetes despliega notas intensas que conquistan los paladares más exigentes. Por su parte, el meloso de pulpo y gambones ofrece la esencia más pura del Mediterráneo en cada cucharada. La tradición encuentra su máximo exponente en el arroz del senyoret, una interpretación refinada que encarna la quintesencia de los arroces valencianos, y por supuesto, en la paella valenciana clásica, ejecutada con el rigor y respeto que merece este emblema gastronómico universal. Las técnicas tradicionales valencianas siempre se tienen en cuenta, como los métodos de cocción y otros procesos dando como resultado la textura y sabor auténticos que caracterizan a los grandes arroces.

Comedor Villa Carmen. LP

Un escenario para momentos únicos

Los cuatro salones privados, junto al patio interior, terraza y jardín, configuran espacios versátiles donde cada celebración adquiere un carácter especial. Villa Carmen se ha consolidado como el escenario predilecto para bodas, comuniones y eventos corporativos, donde la gastronomía excepcional se encuentra con un servicio personalizado que atiende cada detalle.

La repostería artesanal, elaborada íntegramente en el restaurante, corona cada experiencia gastronómica. Desde la torrija con chocolate caliente en los meses invernales hasta la delicada pannacotta de violetas, cada dulce final se concibe como el broche perfecto para una experiencia culinaria integral.

Los menús, disponibles desde 20 euros (bebidas aparte), democratizan el acceso a esta propuesta gastronómica de alto nivel, mientras que las sugerencias semanales, inspiradas en el mercado y la estacionalidad, mantienen viva la sorpresa y la creatividad.

Alquería Villa Carmen. Sequía de Rascanya, 2. Catarroja

Reservas: 638 857 294