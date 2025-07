El restaurante que fue pub, luego bar y honra la cocina de mercado

Llega el verano y empieza el éxodo hacia el lugar de vacaciones. Infinitos destinos, donde unos cambian de destino cada año y otros acuden cada ... año religiosamente a su a su mismo destino para disfrutar de su merecido descanso. Independientemente del destino y de la forma de viajar, a lo largo de los años hemos ido creando un listado de bares y restaurantes a los que al igual que en las vacaciones nos gusta visitar cada temporada. Son esos lugares donde de alguna forma hubo un día en que nos cautivaron o como en mi caso, uno de esos restaurantes que por tradición familiar visitamos desde hace unos quince años. Lugares donde se ha forjado en muchas ocasiones una amistad y es como volver a casa después de todo el invierno.

No sé si os ha ocurrido a vosotros, pero cuando llega el verano estoy deseando volver a visitarlos y reencontrarme de nuevo con ellos para disfrutar de su compañía y de su cocina. Pues bien, uno de esos lugares es el Restaurante L´Alter del Mareny de Barraquetes en Valencia de mis amigos Marcos y Mayte. Para nosotros es un lugar especial. Es un restaurante en el que hemos crecido gastronómicamente. Digamos que es uno de los restaurantes que han sentado las bases de nuestro conocimiento actual en la cocina de mercado, donde el producto es el protagonista. Sus arroces fueron de los primeros que superaron esa línea inquebrantable, cuando por aquel entonces los arroces de mamá eran insuperables.

Sus calamares a la romana fueron los primeros que mi hija probó y ahora, a sus 17 años, sigue reclamándolos cada vez que les visitamos. Ha sido uno de esos lugares donde me rompieron el paladar con sus brevas con foie y alcachofas. Son de esos pequeños restaurantes donde el silencio y la calma que transmiten te permiten centrarte en esa cocina de toda la vida con pinceladas de actualidad donde hemos podido observar la evolución de su cocina.

Marcos y Mayte abrieron el restaurante hace unos treinta y dos años, pero ya los abuelos de Marcos tenían un bar que posteriormente su padre heredó y por ello toda su vida ha estado vinculado a la hostelería. Empezó como pub, probablemente influenciado por la cercanía a discotecas que tuvieron en su día mucho renombre, pero al poco tiempo inició su andadura en solitario, paralelamente a su padre como un bar típico de pueblo. Al cabo de unos años dan otro paso importante y el bar pasa a ser restaurante, dándole un estilo totalmente diferente. Los arroces pasan a ser un elemento importante, siendo la madre de Mayte la que se encargaba de cocinarlos por aquel entonces. Actualmente, los arroces siguen siendo una pieza importante.

En el Restaurante L´Alter no se escatima en la calidad del producto. Su jornada empieza los jueves visitando de madrugada Mercavalència, ya que ellos se encargan de comprarlo y gestionarlo prácticamente todo. Cocina, sala, producto, limpieza, etc. Ellos forman un tándem inquebrantable. Marcos y Mayte siempre han estado acompañados por sus hijos y nosotros los hemos visto crecer, pero actualmente sus hijos tienen sus respectivos oficios y han tenido que adaptarse a las circunstancias para poder conciliar el trabajo con su vida. Ello sólo abren de jueves a domingo para comidas, pero al menos de momento, durante los meses de julio y agosto hacen también las noches de viernes y sábados. Han reducido mesas y tienen una capacidad de unas cuarenta personas por servicio. Ellos prefieren ofrecer un servicio más exclusivo y de mayor calidad, ya que ellos, como os he comentado, se encargan de absolutamente de todo.

En los últimos años la cocina de Mayte ha dado un giro importante. A esa cocina tradicional tan maravillosa que vienen haciendo, Mayte ha querido darle un toque más actual con una influencia clara de la cocina de La Marina. Mayte es una enamorada de la cocina de Miquel Ruiz del Baret de Miquel en Denia y en su cocina se puede apreciar la impronta y la pasión que la cocina de Miquel le ha dejado en su restaurante. Es cuando los hijos de Mayte son más mayores cuando dispone de más tiempo y siente la necesidad de seguir evolucionando y Miquel Ruiz pasa a ser su referente. Lo tiene claro. Para ella es el mejor y desde hace cosa de unos cinco años tiene una relación muy estrecha con él y su equipo. Esto le aporta a su cocina frescura y mucha juventud a su cocina. Una cocina donde Mayte es la protagonista junto a Claudia y Josmina, formando un gran equipo en cocina durante todo el año.

De la sala se encarga Marcos de forma exclusiva y le aporta seriedad y mucha profesionalidad. Marcos marca la pauta en su casa y según comenta es importante y necesario mantener ese estilo propio. Esto hace que la calidad de la cocina que ofrecen tenga una continuidad en sala y empezamos a ver ese equilibrio tan deseado y necesario en ambos planos para conseguir que un restaurante se distinga de los demás.

El menú

Para finalizar, le pedimos a Marcos que nos diseñe un menú y nos ofrece una cocina donde como el producto es el protagonista. Una cocina honesta de proximidad. En estos momentos como entrantes nos ofrece la clóchina valenciana, una croqueta de gamba roja, un tomate valenciano con salazones y como plato principal un arroz de pato y verduras. De postre disponen de mucha variedad, pero quizás la tarta de manzana de Miquel Ruiz sea la elegida, ya que se ha convertido en un referente.