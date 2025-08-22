Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Ana Valdés junto a su madre, en la casa de campo de Villena. LP / @ENJOYVLC
MI RECETA DE VERANO

El pepito de Ana Valdés (@enjoybyana)

Todos tenemos un plato predilecto que nos permite sonreír ante las altas temperaturas. En esta sección mostramos el de algunos amigos de la gastronomía, con su receta infalible para disfrutar de los días más ociosos

Almudena Ortuño

Almudena Ortuño

Viernes, 22 de agosto 2025, 11:29

Para los instagramers, Ana Valdés necesita de muy pocas presentaciones. Todavía menos, si revelamos el nombre de su cuenta, @enjoybyana, donde ... atesora más 210.000 seguidores. Su cometido fundamental es la recomendación de restaurantes, si bien se está abriendo a planes de ocio de todo tipo, que las marcas patrocinan con evidente interés. Y por cierto, acaba de casarse; algo que obviamente sabemos por su perfil. Con todo, Ana es una persona profundamente familiar, para quien el verano es sinónimo de campo. «Y aunque por trabajo cada vez es más difícil visitar mi casa de Villena, en ningún otro lugar del mundo disfruto más que rodeada de mi familia, la piscina y la huerta», asegura. Ni con esas renuncia a la faceta gastronómica. «Una de mis partes favoritas de las vacaciones es, sin duda, cuando la familia se reúne para la noche de pintxos. Cada cual elabora su receta y elegimos la mejor«, comparte.

