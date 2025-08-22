El pepito de Ana Valdés (@enjoybyana)

Para los instagramers, Ana Valdés necesita de muy pocas presentaciones. Todavía menos, si revelamos el nombre de su cuenta, @enjoybyana, donde ... atesora más 210.000 seguidores. Su cometido fundamental es la recomendación de restaurantes, si bien se está abriendo a planes de ocio de todo tipo, que las marcas patrocinan con evidente interés. Y por cierto, acaba de casarse; algo que obviamente sabemos por su perfil. Con todo, Ana es una persona profundamente familiar, para quien el verano es sinónimo de campo. «Y aunque por trabajo cada vez es más difícil visitar mi casa de Villena, en ningún otro lugar del mundo disfruto más que rodeada de mi familia, la piscina y la huerta», asegura. Ni con esas renuncia a la faceta gastronómica. «Una de mis partes favoritas de las vacaciones es, sin duda, cuando la familia se reúne para la noche de pintxos. Cada cual elabora su receta y elegimos la mejor«, comparte.

Su verano sabe a...

No hay duda: el verano es la infancia. «De pequeña, era mi estación favorita del año. Esos tres meses de vacaciones que pasaba en mi casa de campo con la familia, la piscina y sin saber muy bien en qué día de la semana me encontraba. Mi único outfit necesario era el bikini, y mi mayor preocupación, tener que esperar dos eternas horas a que me hiciera la digestión para poder volver a bañarme«, evoca. También disfrutaba de ver a su abuelo cuidando la huerta, o paseando en bicicleta como él le inculcó. Por ello, le resulta complicado mencionar un solo un plato que le recuerde a esta estación, porque tiene muchos en la lista. »Desde los caracoles chuparanderos o el moje murciano de mi madre, hasta las patatas al horno con alioli de mi padre. Aunque mi receta favorita es, sin duda, el bocadillo de moje frito«, reconoce: » Solo con olerla, siento que se acercan las fiestas de Moros y Cristianos«.

En realidad, se trata de una especie de pepito. «Era la receta de mi abuela, y ahora es mi madre quien se encarga de mantener la tradición, preparando estos bocadillos para toda la familia y amigos el último domingo de agosto», detalla Este día se celebra la Romería en honor a la patrona de Villena, la Virgen de las Virtudes, por lo que vecinos y visitantes van a recogerla hasta su Santuario y la traen al centro del pueblo para que presida las fiestas patronales. «La caminata es larga, dura unas 3 horas, por lo que siempre, se hace un descanso en un campanario a mitad de camino para merendar. Es ahí cuando sacamos el gran bocadillo de mi madre«, relata. Con generosidad, nos ofrece la receta familiar, por si necesitamos reponer fuerzas.

Cómo preparar el pepito de Ana

Ingredientes - 1 cebolla pequeña - 2 pimientos verdes medianos- 1 bote de tomate triturado- 4 huevos duros- 3 latas de atún﻿- Aceitunas al gusto- Piñones

Elaboración

- Se sofríe la cebolla y el pimiento verde a trocitos muy pequeños. Después, se le añade el tomate triturado en la misma sartén.

- Cuando está todo bien sofrito, se pone el atún en AOVE, huevo duro y piñones. Las aceitunas rellenas troceadas son opcionales.

- A continuación, se extrae la miga del panecillo de leche y se rellena con el moje.

- Se reboza en huevo batido y se fríe con abundante aceite. Cuando están bien fritos, los dejamos reposar sobre un plato con papel absorbente, y listo.

Ampliar

Pequeño test de verano

- Desayuno, comida y cena en un día típico de verano.- Horchata con fartons. Para comer, berenjenas rellenas. Y patatas al horno con alioli, junto a una ensalada de tomate y alpicoz recién cogidos de la huerta, en la cena.

- Una bebida adecuada para las altas temperaturas.- Granizado de limón. En Villena le llamamos agualimón.

- Un lugar que recomiendes para comer en vacaciones.- La Façana. Un restaurante ubicado en Biar, lo tenemos muy cerquita de Villena. Todos los veranos vamos una noche a cenar en su terraza, con vistas a la plaza de la Iglesia. Es muy acogedor y el tapeo, ¡de 10!

- El mejor verano de tu vida fue aquel en el que... - Todos los veranos son especiales, y aunque recuerde con melancolía los que pasaba en el campo 24/7, cada cual sigue teniendo su propia esencia.