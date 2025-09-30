La Nova Cuina trae un pedacito de Galicia a la Marina Alta con su Feria del Pulpo

EXTRA Martes, 30 de septiembre 2025, 13:29 Compartir

Este domingo 5 de octubre a las 12:30 horas, la terraza de verano del restaurante La Nova Cuina se convertirá en escenario de la primera Feria del Pulpo, un evento gastronómico que promete conquistar a todo Dénia con el sabor, la tradición y la alegría de las auténticas ferias gallegas.

Lo especial de la cita es que los cocineros del restaurante elaborarán el pulpo en directo, en plena terraza, a la vista de todos los asistentes. Se preparará siguiendo la receta clásica de Galicia: pulpo a feira con cachelos, pimentón y un toque de aceite de oliva virgen extra D.O. Sierra de Cazorla. Más que una tapa, será una experiencia para disfrutar de la cocina en vivo, compartiendo el momento con familia y amigos.

La propuesta se completa con un maridaje excepcional: el albariño Mar de Frades (D.O. Rías Baixas), fresco, elegante y con notas salinas que evocan el Atlántico. Para los amantes de los tintos, también habrá copa de Rioja como alternativa. Todo ello con un precio simbólico de 10 € por tapa + copa de vino, pensado para que nadie se quede sin vivir esta fiesta.

El propietario de La Nova Cuina, descendiente de gallegos, explica el trasfondo de esta iniciativa: «En mi infancia viví muy de cerca la tradición de las ferias del pulpo en Galicia. Hoy quiero compartir esa parte de mis raíces con Dénia. Porque la gastronomía no solo alimenta: también une culturas y personas».

Con la brisa del Mediterráneo, el ambiente festivo de la terraza y la magia de la cocina en directo, la jornada se presenta como una oportunidad única para los dianenses de viajar con los sentidos y descubrir un pedacito de Galicia sin salir de la Marina Alta.

Restaurante La Nova Cuina - Carretera de Les Marines 84, Dénia

Domingo 5 de octubre, a partir de las 12:30 h

Tapa + copa de vino: 10 €

Reservas: 636 624 350

