El mojito de Begoña Lluch

La sonrisa. Este es uno de los mayores distintivos de Begoña Lluch, quien hace años comprendió que vivir bien pasa por comer mejor y, ... desde entonces, pone en práctica esta receta de la felicidad a diario. No sólo eso, sino que también la divulga. Su amor por la cocina viene de largo, por lo que atesora los títulos de Health Coach por el Institute for Integrative Nutrition de Nueva York, es Chef Gran Diploma Cordon Bleu y directora gastronómica y de I+ D en el campo de la Nutrición de Vanguardia. Su gastronomía combina la ciencia de la nutrición y el placer de comer, hecho que le ha llevado a colaborar con la clínica de longevidad más importante del mundo, La Prairie; a desarrollar programas con el pisco neuro inmunólogo Xevi Verdaguer; o participar en los Másters de Nutrición de la Universidad Europea y la Escuela Universitaria del Real Madrid. También está especializada en Wellbeing Programs para empresas que quieren mejorar la productividad laboral de sus equipos.

Y por si todos estos galones fueran pocos, es delegada de Eurotoques en Valencia y académica supernumeraria de la Real Academia de Gastronomía, donde comparte presencia con su hermana, la infantibgable. Cuchita Lluch. Esta es la demostración definitiva de que ambas facetas -la gastrónoma y la saludable- pueden convivir en armonía, e incluso, complementarse en determinados momentos.

Su verano sabe a...

«Tellinas, cocas y gambas rojas de Denia, porque siempre hemos pasado los veranos en Jávea. Tanto las comidas familiares como las salidas con amigos o al mar incluían la ilusión del producto tan especial de la zona», responde Begoña, preguntada por los sabores de su estío. Sin embargo, puestos a seleccionar una receta para estas fechas, opta por una bebida que desarrolló pensando en lo imposible: poder disfrutar de un cóctel, y que este fuera saludable. «Es una receta que nació para hacer trampa, para saltarse las obligaciones, como un premio. Cuando desarrollé mi programa de 21 días de nutrición antiinflamatoria para detoxificar y resetear un organismo estresado pensé que, por muy bueno que estuviera todo, cumplir con un plan específico de 21 días era un esfuerzo. Entonces quise premiar con una carta de mocktails hechos con las flores, frutas, plantas y raíces que más ayudan al cuerpo«, explica.

Y resulta que la granada está en el top ten de ingredientes que cumplen ese objetivo; en especial las que emplea para el siguiente mojito, de La Imperfecta, traídas desde un campo ecológico de Cullera. «Los mocktails son mis beauty foods preferidos«, añade Lluch: »Nos hidratan a nivel celular y tienen los beneficios antiedad de los polifenoles y fitonutrientes. Y por si te quieres dar un paseo por el lado salvaje de la vida, te propongo la armonía con el destilado perfecto, a cargo de un coctelero de excepción. ¡Un match creado en el cielo de la coctelería!«. Vamos a ello.

Cómo preparar el mojito

Ingredientes para 10 personas

- 400ml de zumo de lima- 670ml de zumo de granada- 2000g de tónica London Essence de pomelo y pimienta rosa (o soda infusionada en frío con piel de pomelo y pimienta rosa)- 200g de miel de tomillo- 70g de hierbabuena

Elaboración

- La noche anterior, preparar el zumo de lima y mezclar todos los ingredientes, junto con la miel y la hierbabuena, para que se haga una infusión en frío. «Si no tienes esa tónica, puedes usar la soda y, en este momento, poner la piel de pomelo y la pimienta rosa. El resultado también es muy bueno», asegura Begoña.

- Al día siguiente, remover con una varilla y filtrar por un chino. - Añadir el zumo de granada y servir con hielo picado, una rodaja de lima y unas hojas de hierbabuena. Así de sencillo: ya está listo para disfrutar.

*Opcional, ¿quieres que pase a ser un cóctel de verdad? Aquí viene una armonía con destilados creada por Denys Cherkasov:- Para el mediodía, añadir Licor PIMMS (60ml / 160ml), tipo aperitivo británico- Para la tarde/noche, añadir Gin Bombay Bramble (40ml / 160ml), será más dulce

Pequeño test de verano

- Desayuno, comida y cena en un día típico de verano.- Desayuno café, cerezas o melocotones. A media mañana, un batido de super foods que me encantan. Comida, seguramente unos salmonetes a la brasa, hummus de remolacha con muchas crudités, ensalada de tomate, tellinas y clóchinas. O algún arroz marinero. Y para cenar, alguna crema fría, como un gazpacho de cerezas o una crema helada de lechuga, algún ave asada y, de nuevo, verduras asadas con dressings que se compongan de muchas hierbas frescas o tailandeses.

- Una bebida adecuada para las altas temperaturas.- ¡El mojito de granada!

- Un lugar que recomiendes para comer en vacaciones.- Sin duda, en Jávea, Tula o BonAmb. Imprescindibles los fantásticos viajes gastronómicos de Borja Susilla y Clara Puig o Alberto Ferruz. Sin olvidar a Cristina Prados, jefa de sala de BonAmb, con un Premio Nacional de Gastronomía

- El mejor verano de tu vida fue aquel en el que... - Julio Iglesias me quería en un vídeo que estaba grabando en Pachá Ibiza y Pocholo Martinez Bordiú me invitaba a todo lo que se te pueda ocurrir, lo cual no quiere decir que yo aceptara -ríe-. Teníamos casa en Ibiza y ya te puedes imaginar. Mar, fiesta, bailar toda la noche, amigos extranjeros que salían de hasta de debajo de las piedras… Esos veranos fueron muy, pero que muy divertidos.

Dónde pasa sus días de descanso

Desde que tiene uso de razón, el mes de julio es para la casa de Náquera. «Resulta muy cómodo, porque si hay que bajar a Valencia, está cerca. Y a la vez, en cuanto entras en esa casa, desconectas de todo lo que pueda sucederle a la humanidad. Es como un espacio mágico, donde sólo pasan cosas buenas y te sientes sumamente afortunada», relata Bego Lluch. Aprovecha esas semanas para reencontrarse con sus íntimas amigas de la infancia y la familia, así como recibir a múltiples invitados. «El mes de agosto es más húmedo, caliente y ajetreado. Vamos a Jávea, también están mis hermanos. Salimos al mar, nos bañamos en las rocas, hacemos la ruta de los restaurantes top de la zona y vemos a los amigos que están por allí. Y mi casa, indudablemente, de nuevo se llena de gente mañana tarde y noche«, admite.

Haber vivido tantos años fuera -primero en Madrid, luego en Miami y Palm Beach- hace que sus hijos hayan crecido pensando que es normal invitar a todos sus amigos a casa, «pues es lo que hacíamos cada vez que veníamos de fuera». La costumbre se ha mantenido, por lo que los veranos de los Lluch son muy sociales y ajetreados.