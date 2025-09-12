El Mercado de Colón muestra con un evento que los mercados municipales son agentes activos en la sociedad El acto ha contado con la participación y el apoyo de personalidades de la sociedad valenciana de todos los sectores

El Mercado de Colón se ha convertido en el centro de referencia de los mercados municipales en el marco de la campaña «Los que + saben « de CONFEMERCATS. Un evento que ha sido todo un éxito como ha demostrado el acogimiento por parte de la sociedad valenciana y del movimiento ciudadano que ha acudido a la cita.

El evento realizado forma parte de la campaña impulsada por la «Asociación de Vendedores de los Mercados Municipales de la Comunidad Valenciana» (CONFEMERCATS) llamada «Los que + saben», una campaña que pone en valor el conocimiento experto de los profesionales de los mercados, y el de esos ciudadanos que acuden a ellos buscando el mejor producto fresco, de calidad.

El evento ha contado con la participación y el apoyo de personalidades de la sociedad valenciana de todos los sectores como Juan Giner, concejal de Urbanismo o el concejal de Comercio, Mercados y Abastecimientos del Ayuntamiento de Valencia, además de miembros de Confemercats o Confecomerç, como su presidente Rafael Torres, Alicia Garcia Trenzano, coordinadora de Confemercats en la ciudad de Valencia, Kiko Dasí, representante de Confemercats de la Comunidad Valenciana en Metrae, el presidente de Mercado Colón José Manglano y la empresaria Anabel Navas, organizadora del evento, o los chef Ricard Camarena, Diego Laso o Steve Anderson.

Algunas de estas referencias de la sociedad valenciana han participado en la grabación de una serie de podcasts donde se habla de la historia del Mercado de Colón, de la historia de familias, de la historia de comercios y de la historia de Valencia. Con este acto el Mercado de Colón ha vuelto a poner en valor su seña de identidad que aúna tradición, calidad, profesionalidad, autenticidad, cercanía, innovación, diversidad y orgullo local… en definitiva, ha vuelto de demostrar a través de un evento organizado por el propio mercado que es un espacio de calidad, frescura y tradición.

Además se han puesto en valor los productos de mercado y de proximidad como los licores, vinos y cava además de productos de sus puestos, se ha puesto en evidencia la importancia de los mercados como agente activo y dinamizador en la sociedad valenciana. Una campaña que pretende poner en valor la importancia de los mercados municipales, sus profesionales y sus productos de calidad y de proximidad.

Además el evento ha visibilizado que los mercados municipales son el corazón de nuestras comunidades y ha sidoun homenaje a todas las personas que hacen posible que los mercados sigan siendo únicos. La cita que ha tenido lugar en el propio mercado, espacio cedido por «Sociedad Anónima Municipal de Actuaciones Urbanas de Valencia (AUMSA)» ha sido un éxito en todos los sentidos con una tarde llena de actividad, sorpresas y acciones varias con el objetivo de promocionar el mercado, sus comercios y productos.