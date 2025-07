El menú con homenaje a Valencia que ha llevado a Gabriela Hinojosa a ganar 'MasterChef 13': «Tenía que hacer algo que estuviera a la altura»

Sara Bonillo Jueves, 3 de julio 2025, 00:50 Comenta Compartir

«Volvería a repetir esta experiencia mil y una veces», asegura Gabriela Hinojosa, ganadora de la última edición de Masterchef. Y es que los nervios y la presión no son nada en comparación con la satisfacción de cumplir uno de tus sueños. Gabriela siempre quiso dedicarse a la cocina, aunque su padre la convenció de que aprendiera finanzas. Una vez terminó la carrera, estuvo trabajando en diferentes bancos y gestorías, pero la espinita de la cocina seguía estando ahí. Por eso, su marido Curro, de Valencia, le animó a presentarse a MasterChef y cumplir su sueño.

«Él creía en mí más que yo... en ningún momento pensé que me podrían coger», asegura la ganadora, quien confiesa que todavía está en una nube y con mucha resaca emocional. Pero esto no ha sido cuestión de suerte, sino de esfuerzo y mucho sacrificio. A lo largo de estas trece semanas que ha durado el concurso, Gabriela ha demostrado ser una trabajadora incansable, dispuesta a superar todas las adversidades que se le han puesto por el camino. «La lección más grande que me llevo de MasterChef es la constancia. Si te caes te tienes que levantar para continuar», asegura la madrileña.

En el menú de la final, Gabriela quiso compartir un pedazo de su historia, al recorrer su pasado, presente y futuro. Cada plato estaba dedicado a sus padres, a su marido y a sus hijos, sin olvidar la tierra donde reside actualmente, Valencia, cuya presencia también estuvo en la mesa. «Valencia me ha acogido desde el primer momento como si fuera mi propia ciudad. Tenía que hacer algo que estuviera a la altura de lo que es Valencia especialmente después del año tan duro que hemos pasado con la dana», asegura.

Su ambicioso menú conquistó al jurado y a los chefs invitados, Joan Roca y Quique Dacsota (con tres estrellas Michelin cada uno) y culminó con un postre que Joan Roca describió como digno de un restaurante con tres estrellas Michelin. A continuación detallamos cada uno de los platos del menú.

Pasado, presente y futuro, con homenaje a Valencia

El entranta de Gabriela consistió en una ensalada de atún con crujiente de plancton, esferas de albahaca, emulsión de higos y salsa crítica. Después, sirvió una reinterpretación del clásico bocata de calamares: calamar cocinado a baja temperatura, panceta, gotas de tempura, emulsión y mahonesa de sriracha, coronado con una cúpula de obulato. Para terminar, un postre de pavlova con espuma de horchata, fresas osmotizada con amaretto, gel de naranja, flor de azahar y naranja osmotizada con agua de Valencia.

«Mientras haya padres, hay hogar» fue el nombre del entrante que dedicó a sus progenitores. «La última vez que comí con mi padre fue en un sitio de Cádiz que a él le encantaba; siempre pedía el carpaccio de paladar de atún. He querido hacer una versión de ese plato», explica.

El principal estaba dedicado a su marido, Curro, al que tituló «La elección más importante de mi vida». Inspirada en el emblemático bocata de calamares, su receta nació del recuerdo de un momento muy especial para la pareja, ya que, tras pedirle Curro en matrimonio, frente a la Almudena, lo celebraron con uno de estos bocadillos.

El broche de oro lo puso con el postre, «Sin esfuerzo no hay recompensa», una representación de su visión de futuro en Valencia, que decidió recrearlo como una auténtica falla valenciana. Este dulce fue una dedicatoria a sus hijos (Curro, Gabriela y Pepa), a quienes quiso destacar la importancia de luchar por los sueños, convirtiéndose en un ejemplo para ellos, tal como sus padres lo fueron para ella.

Esta minuta le llevó a obtener el trofeo que le acredita como campeona de MasterChef y un premio en metálico de 100.000 euros. Además, el 16 de julio llegará a las librerías su libro de recetas. Respecto a sus planes de futuro, Gabriela explica que de momento se seguirá formando para conseguir dar el mejor servicio, y una vez esté preparada, le gustaría montar su propia empresa de catering, que es lo que siempre ha querido.