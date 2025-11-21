Larga vida al carajillo: el popular trago aterriza en la alta cocina

Según la RAE, un carajillo es una bebida que se prepara mezclando un café caliente con un chorro de licor, comúnmente coñac o anís. Y ... atención: en algunos países de América Latina, como República Dominicana y Cuba, añade la docta casa, la palabra también puede referirse a un niño o adolescente. No es el caso del trago de toda la vida, una presencia muy familiar en la cocina doméstica española y en las casas de comidas de toda la vida, siempre en trance de desaparecer y siempre resucitado gracias a su naturaleza indómita y adaptable, muy resistente. Lo prueba su enésima resurrección: 43 grandes chefs españoles participan ahora en un proyecto único en el mundo, el primer libro dedicado por completo al carajillo, «un cóctel tan arraigado en nuestra cultura como inexplorado», en opinión de sus editores, que han reunido a la élite gastronómica española (juntos suman un total de 32 estrellas Michelin y 63 Soles Repsol ), «para que que desde sus restaurantes reivindican el carajillo contribuyendo al renacer de este clásico de nuestra cultura y elevando a experiencia el momento de la sobremesa».

La publicación, promovida por Licor 43 (la compañía elaboradora del popular licor, que algo sabe de este trago) ha conseguido reunir las aportaciones de este 'dream team' de la cocina en un volumen titulado '43 Carajillos', un 'coffee table book' con recetas de autor, a la venta a un precio de 40 euros, que incluye elementos de coctelería para elaborar el carajillo en casa. Y entre quienes ofrecen sus singulares aportaciones figura una amplia y prestigiosa representación de la alta gastronomía de la Comunitat. Es el caso de Begoña Rodrigo (La Salita, Valencia), Pablo Montoro (Espacio Montoro, Alicante), Aurora Torres (Lula, Los Montesinos, Alicante) y De Lab Beach Lounge (Altea, Alicante), cuyas creaciones se inscriben en lo que Licor 43 llama «nueva corriente que está devolviendo al carajillo su categoría de icono de la sobremesa».

La novedad de su propuesta reside en que sus carajillos apuntan hacia «un concepto totalmente nuevo y actual», dicen los editores. «Nos encanta formar parte de la cultura de la sobremesa. Porque una buena comida siempre acaba con una buena conversación en la mesa», explica Begoña Rodrigo, quien junto a su bartender Denise Coppola propone 'Vendetta L43', un carajillo con estrella con un carácter especiado y una sugerente mezcla de texturas que parte del concepto del famoso postre italiano tiramisú. Desde Espacio Montoro, Pablo Montoro y Antonio García han creado 'Café del Mar', un carajillo que pretende poner en valor el producto de cercanía mediante un viaje a través de diferentes culturas. Partiendo del Mediterráneo como hilo conductor, que une la esencia de Licor 43 y la del propio restaurante alicantino.

También desde Alicante la chef Aurora Torres se inspira en el orgullo huertano para un cóctel que fusiona el tradicional cremaet valenciano de Lula con el café asiático de Cartagena elaborado con Licor 43 Chocolate. Misma tradición que ha inspirado a De Lab Beach Lounge para 'Ámbar Mediterráneo' de Edwin Muñoz, que refleja la conexión entre el color ámbar del licor y los sabores mediterráneos que evocan a la Comunitat.