Larga vida al carajillo: el popular trago aterriza en la alta cocina

Un libro de reciente publicación recopila recetas a cargo de referencias de la gastronomía como Begoña Rodrigo que reinterpretan con sus creaciones y las adaptan a las nuevas exigencias de los comensales

J.A.L

Viernes, 21 de noviembre 2025, 09:20

Según la RAE, un carajillo es una bebida que se prepara mezclando un café caliente con un chorro de licor, comúnmente coñac o anís. Y ... atención: en algunos países de América Latina, como República Dominicana y Cuba, añade la docta casa, la palabra también puede referirse a un niño o adolescente. No es el caso del trago de toda la vida, una presencia muy familiar en la cocina doméstica española y en las casas de comidas de toda la vida, siempre en trance de desaparecer y siempre resucitado gracias a su naturaleza indómita y adaptable, muy resistente. Lo prueba su enésima resurrección: 43 grandes chefs españoles participan ahora en un proyecto único en el mundo, el primer libro dedicado por completo al carajillo, «un cóctel tan arraigado en nuestra cultura como inexplorado», en opinión de sus editores, que han reunido a la élite gastronómica española (juntos suman un total de 32 estrellas Michelin y 63 Soles Repsol ), «para que que desde sus restaurantes reivindican el carajillo contribuyendo al renacer de este clásico de nuestra cultura y elevando a experiencia el momento de la sobremesa».

Larga vida al carajillo: el popular trago aterriza en la alta cocina