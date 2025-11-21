Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El horno que cumple 280 años en la zona cero y revive tras el 29-O

La familia Bauxaulí defiende en Picanya un ejemplar negocio panadero que sufrió la tragedia de la dana pero se volvió a poner en pie con una nueva generación al frente

Santi Hernández

Santi Hernández

Viernes, 21 de noviembre 2025, 09:10

Comenta

Cuando visité el horno de Baixauli en Picanya todavía se podían observar los efectos devastadores de la Dana en algunos puntos cercanos a la Rambla ... del Poyo. Mientras circulaba por el cinturón de Picanya que bordea la rambla observé la magnitud del cauce y cuesta entender las dimensiones de lo sucedido. Tuve suerte para aparcar y fui dando un paseo hasta llegar al horno. Las heridas y las señales de los daños que dejaron siguen estando presentes en las fachadas, en las puertas, en sus calles. Aparentemente la vida sigue con normalidad, pero cuando llego al horno observo que en sus ventanales están repletos de fotos y recuerdos rememorando lo sucedido y la infinita generosidad de la gente.

