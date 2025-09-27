Jordi Roca, Alberto Chicote y Amaury Bouhours trasladan el arte gastronómico a Dénia La octava edición del D*na celebra el décimo aniversario de la cabecera de la Marina alta como Ciudad Creativa de la Gastronomía por la UNESCO

El Paseo de la Marineta Cassiana de Dénia acoge durante este último fin de semana el D*na Festival Gastronómico, donde chefs como Jordi Roca, Alberto Chicote y Amaury Bouhours están mostrando su arte en los fogones. «All artists are welcome», esta edición reivindica la cocina como una forma de arte en el marco del décimo aniversario de la cabecera de la Marina Alta como Ciudad Creativa de la Gastronomía por la UNESCO

El evento ha comenzado fuerte, con chefs de primer nivel como protagonistas en la tarde de este sábado. El alicantino Pablo Montoro ha abierto la programación del Escenario del Mar, seguido por Borja Susilla (Tula, Xàbia) y un esperado Alberto Chicote, dispuesto a acercar su estilo directo y creativo al público, antes de dar paso al toque internacional de Amaury Bouhours (Le Meurice Alain Ducasse, París). El broche de la jornada corre a cargo del conocido Jordi Roca, con su pastelería artística y siempre sorprendente.

En paralelo, otros espacios del festival acogen catas de vinos, aceites y cervezas, talleres de cocina tradicional —como las cocas y los encurtidos—, además de propuestas inclusivas y participativas. Todo ello en un ambiente festivo de familias, turistas y aficionados a la gastronomía dispuestos a disfrutar de esta auténtica fiesta mediterránea.

Este domingo, la programación continúa con el foco puesto en las Ciudades Creativas de la UNESCO, representadas por chefs de México, Japón, Líbano e Italia, junto a Ibiza como invitada especial y Dénia como anfitriona. También subirán al escenario referentes nacionales y regionales como Marcos Morán (Casa Gerardo, Asturias), Luis Valls (El Poblet, Valencia) y el esperado colofón con Carolina Álvarez y Quique Dacosta desde su restaurante en Dénia.

El acto oficial para inaugurar el D*na Festival Gastronómico se ha celebrado al mediodía con un recorrido institucional encabezado por la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marian Cano; el alcalde de Dénia y presidente de la Fundación Dénia Ciutat Creativa de la Gastronomía, Vicent Grimalt; la vicepresidenta de la citada fundación y de AEHTMA, Amor López; y junto el chef tres estrellas Michelin y comisario del festival, Quique Dacosta.

Durante su intervención, Vicent Grimalt ha subrayado la importancia del certamen en la trayectoria de la ciudad: «Cumplimos 10 años del reconocimiento de Dénia como Ciudad Creativa y ocho del D*na Festival, que es lo que nos diferencia y nos posiciona en el mapa de la gastronomía valenciana y de toda España». El primer edil dianense ha querido aprovechar la ocasión para agradecer especialmente a Quique Dacosta su apoyo incondicional, calificando al chef como «una pieza fundamental en la promoción de Dénia y su gastronomía».

Por su parte, Amor López ha puesto en valor el papel esencial de productores, cocineros, agricultores, artesanos y de toda la ciudadanía, que cada año se vuelcan para mostrar lo mejor de Dénia. López ha agradecido ese esfuerzo colectivo que convierte a la ciudad en un escaparate gastronómico único, señalando que «es un lujo poder estar aquí, en esta barra infinita frente al mar, compartiendo el valor de nuestro territorio y la pasión de quienes lo hacen posible».

En esa misma línea, la consellera de Turismo, Marian Cano, ha destacado la importancia de este evento como motor cultural y económico para la región. «Desde la Generalitat Valenciana vamos a apoyar el Dna siempre», ha afirmado, subrayando la importancia de poner en valor los productos locales y la identidad mediterránea: «Este festival es un ejemplo de cómo se construye territorio, mostrando nuestra tierra, nuestra gastronomía y nuestra forma de ser».

Finalmente, Quique Dacosta ha recordado que el reconocimiento como Ciudad Creativa implica el reto de mantenerse vivos y expresarse a través del lenguaje propio de la cocina y ha querido reconocer el espíritu colectivo que ha hecho posible el festival desde sus inicios. «El valor más importante del D*na es que todos y cada uno de los que formamos parte de él —cocineros, productores, instituciones y público— somos necesarios. Gracias a todos, el festival sigue existiendo», ha afirmado. Para el chef, esta colaboración tiene un símbolo concreto y potente: «una mesa de un kilómetro de largo que nos une a todos», un espacio que representa la unión, la participación y el carácter inclusivo del festival.

Tras la apertura oficial, el D*na ha comenzado a recibir a miles de visitantes que podrán recorrerlo hasta este domingo a las 20:30 horas. Desde la apertura del recorrido, el público ha disfrutado de los primeros talleres, showcookings, catas y del mercado de sabores que reúne a productores y artesanos de la Marina Alta, en un ambiente animado por la música en directo. Con este arranque, el D*na Festival 2025 reafirma su espíritu como un gran encuentro mediterráneo donde la gastronomía trasciende lo culinario para convertirse en arte compartido.

D*na Festival está organizado por la Fundación Dénia Ciudad Creativa de la Gastronomía (integrada por el Ayuntamiento de Dénia, CEDMA, AEHTMA y Baleària), en colaboración con el propio Ayuntamiento de Dénia, con Turisme Comunitat Valenciana, con el Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca como colaborador institucional, y con el chef tres estrellas Michelin Quique Dacosta como comisario gastronómico. La octava edición de este festival lo consolida como una de las grandes citas gastronómicas de nuestro país y posiciona a la ciudad de Dénia —que en 2015 fue nombrada Ciudad Creativa de la Gastronomía por la UNESCO— como capital gastronómica del Mediterráneo.