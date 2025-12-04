Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Guía Michelin exalta la sepia de Quique Dacosta como un viaje gastronómico único

La publicación selecciona 'Blanco sobre negro', una creación del chef de Dénia «que redefine la cocina mediterránea con técnicas culinarias innovadoras», entre los mejores manjares de la cocina española

J.A.L.

Jueves, 4 de diciembre 2025, 13:29

Se llama 'Blanco sobre negro' y, según la Guía Michelin, estamos ante una especie de 'oda a la sepia', nacida en los fogones de Quique ... Dacosta en Dénia y alumbrada por su exquisita creatividad. Forma parte de una prestigiosa selección: la publicación acaba de reunir una serie de recomendaciones que encarnan una suerte de viaje gastronómico por España, mediante la selección de los bocados más sabrosos que configuran el mapa nacional de las cocinas. Y entre las creaciones elegidas, figura la del chef alicantino. En su triestrellada casa, ofrece este manjar incluido en su menú llamado 'Octavo', «el primero del mundo en registrarse y protegerse con derechos de autor, reivindicando así la gastronomía como una disciplina artística más», como señala la Guía. Michelin señala que «entre los creativos, sabrosos y coherentes pases que lo componen, uno de los más destacados, de acuerdo con nuestros inspectores, es 'Blanco sobre negro'».

