Gana una tarjeta regalo de 80 euros para Barecito Ayuntamiento en Valencia por ser suscriptor de LAS PROVINCIAS

Viernes, 7 de noviembre 2025, 12:18

¿Quieres una tarjeta regalo de 80 euros para Barecito Ayuntamiento? Si es así, para entrar en el sorteo tan solo tienes que formar parte del nuevo Club de Gastronomía de LAS PROVINCIAS. ¿Cómo hacerlo? Muy sencillo: siendo suscriptor digital del diario.

El ganador de este nuevo sorteo, se llevará un cheque de 80 euros para disfrutar de la selecta carta de tapas de este restaurante del Grupo Gastroadictos. Habrá que reservar con anterioridad y canjear el premio en horario de almuerzos.

Imagen de Galeria
Imagen de Galeria
Imagen de Galeria

1 /

El Club Gastronómico de LAS PROVINCIAS

El Club de Gastronomía Historias con Delantal, impulsado por LAS PROVINCIAS, nace con el propósito de ofrecer a sus suscriptores digitales experiencias únicas vinculadas al mundo culinario. Incluye catas de vino, sesiones de enoturismo, talleres con reconocidos chefs, clases prácticas de cocina y degustaciones de productos locales. Con un calendario de actividades que se renueva cada mes, el club busca acercar la gastronomía de calidad y las vivencias exclusivas a los amantes del buen comer.

Entre las primeras iniciativas destacan sorteos semanales de menús en Hard Rock Cafe Valencia, degustaciones gratuitas de vino en La Patrona Wine Bar & Bistrot en el barrio de Ruzafa y cursos de cocina con descuentos del 75% en Valencia Club Cocina, que abarcan desde arroces tradicionales hasta gastronomías internacionales.

El proyecto cuenta con una newsletter quincenal que mantendrá informados a los suscriptores sobre las próximas actividades. Con esta iniciativa, LAS PROVINCIAS refuerza su compromiso con ofrecer contenido exclusivo y experiencias personalizadas, transformando la relación con sus lectores en una comunidad participativa centrada en el disfrute y la cultura gastronómica.

