Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet anuncia un fin de semana invernal en la Comunitat y activa un triple aviso amarillo

El fenómeno del yogur helado griego que conquista Valencia

Un producto artesano, fermentado con kéfir, que ha llegado para quedarse: la nueva apuesta del incansable Tito Perelló

Elena Meléndez

Elena Meléndez

Valencia

Jueves, 20 de noviembre 2025, 17:47

Comenta

Hace apenas unos veranos pedir un poke bowl en Valencia era casi una excentricidad saludable. Con el tiempo, el original plato hawaiano se ha vuelto ... tan cotidiano como la baguete o el zumo de naranja natural. Ahora, la ciudad que todo lo digiere (culinariamente hablando) se rinde al helado de yogur griego, otra tendencia que llega para quedarse El greek frozen yogurt ha aterrizado en España, y Valencia vuelve a ser escenario de lo nuevo. El formato comprende barra luminosa, tonos blancos y azules y esa textura densa y cremosa que pide foto antes de la primera cucharada. Pero detrás de la estética cuidada hay un producto artesano, fermentado con kéfir, hecho con ingredientes naturales y una historia que huele a verano eterno. Y en el epicentro de este fenómeno, un nombre propio: Kefi.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los tres tickets de parking que pudo haber pagado Vilaplana: a las 19.12, a las 19.18 o el de las 19.47 horas
  2. 2 «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  3. 3

    Peleas entre menores con apuestas de dos euros a la salida de un colegio concertado de Valencia
  4. 4 El centro comercial más grande de Valencia, que abrirá en 2028, generará 9.000 empleos y tendrá un hotel
  5. 5 Un conductor que triplicaba la tasa de alcohol provoca un accidente con dos heridos en Valencia
  6. 6 Una joven y su madre amenazan de muerte a dos médicas en La Coma tras discutir por una baja laboral
  7. 7

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  8. 8 Cuatro encapuchados roban 300.000 euros en joyas en Benicàssim tras romper con un pico un escaparate blindado
  9. 9

    Una discoteca de la Comunitat se cuela entre las 50 mejores del mundo
  10. 10 Un juzgado falla a favor de la Sala Repvblicca en su litigio contra el Ayuntamiento de Mislata

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El fenómeno del yogur helado griego que conquista Valencia

El fenómeno del yogur helado griego que conquista Valencia