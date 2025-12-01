El exquisito menú que degustó el rey Felipe VI en Valencia El monarca visitó la ciudad el pasado martes con motivo del Acto de Apertura del Curso Universitario 2025-2026

Sara Bonillo Valencia Lunes, 1 de diciembre 2025, 00:36 Comenta Compartir

La empresa valenciana de catering Tardana Events ha sido la responsable de diseñar y servir el cóctel institucional que puso el broche de oro al acto de la Apertura del Curso Universitario 2025-2026, celebrado el pasado martes en Valencia. El evento coincidió con la conmemoración del 525 aniversario de la Universitat de València, por lo que se realizó un acto solemne presidido por el rey Felipe VI.

La ceremonia tuvo lugar en el Paraninfo de la Universitat de València, en el edificio de la Nau, y reunió a rectores y rectoras de universidades de toda España y de la Comunitat Valenciana, así como a autoridades académicas, institucionales y representantes del ámbito político. «Que la universidad de la que hemos sido alumnos nos haya elegido para realizar el cóctel institucional no solo es un orgullo, también un privilegio», destaca Alberto Almonacid, fundador de Tardana Events junto a Carolina Tresaco.

Desde que recibieron el encargo no dejaron de pensar en el menú que diseñarían para ese día. Tenía que ser algo que transmitiera la esencia de Valencia por ello se decantaron finalmente por un almuerzo mediterráeo con acento valenciano. «Pensado para mostrar la gastronomía local y sorprender con creatividad», indica Carolina. Y especialmente, para que los 400 asistentes al evento conocieran, más al detalle, la cultura gastronómica tan variada con la que cuenta la ciudad.

La propuesta de Tardana destacó por sus recetas con guiños a la tradición local, pero sin dejar de lado la innovación. Entre las especialidades gourmet que degustaron tanto Felipe VI como el resto de los invitados destacaron el mini pepito de titaina y chapatita de brascada. Dos bocados con los que el catering buscaba rendir homenaje al tradicional esmorzar valencià, motivo por el que tampoco faltaron los cacaus del collaret, las olivas artesanas y encurtidos.

La minuta se completó con la coca d'oli de calabaza asada, gorgonzola y nueces, y las mini hamburguesas de blanc inegre con habas baby y piñones. La de las hamburguesas es una de las recetas más especiales ya que proviene de la madre de Alberto, elaboración que también se ha convertido en uno de los platos preferidos del catering. El toque dulce lo aportaron la mini cheesecake de cremaet (indispensable al finalizar cualquier esmorzaret) y la brocheta de fruta de temporada.

Los seis pases se acompañaron, al comienzo, de un surtido de quesos y una tabla de jamón de reserva y embutidos. Todo maridado con zumos de naranja ecológicos y una cuidada selección de vinos valencianos.