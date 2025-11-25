El Rey destaca la «grandeza de espíritu» de las universidades valencianas por su ayuda durante la dana

El Rey Felipe VI ha hecho una encendida defensa del papel de las universidades españolas como garantes de valores como la razón, el entendimiento y ... la convivencia, justo en un contexto social en el que cada vez pesa más la polarización y su crispación asociada. También ha querido destacar su vertiente solidaria, poniendo en valor una iniciativa concreta, una entre muchas, nacida en el seno de las instituciones académicas valencianas para apoyar a las miles de familias que resultaron afectadas por la dana: el programa 'Salvem les fotos'.

Así se ha pronunciado durante su discurso en el solemne acto de apertura del curso 2025-2026 de las universidades españolas, que se ha celebrado este martes en el paraninfo del edificio La Nau de la Universitat de València. La ceremonia, de carácter anual y que rota por la geografía española, recayó en la institución decana de la Comunitat en reconocimiento a su 525 aniversario, y se tenía que haber celebrado el pasado 30 de septiembre, pero se suspendió por la alerta meteorológica por fuertes lluvias. La ceremonia ha sido sencilla y adaptada, con menos protocolo y fases más cortas teniendo en cuenta que a media mañana Su Majestad ha presidido la entrega de los premios Rei Jaume I. Ha contado con representación de todas las instituciones valencianas y partidos políticos y de alrededor de treinta universidades españolas.

Felipe VI ha iniciado su intervención aludiendo al pasado y al presente de la Universitat decana de la Comunitat y se ha referido a su personal y a sus estudiantes como «una comunidad vibrante y comprometida que es espejo de las universidades españolas y nos da un ejemplo de grandeza de espíritu». En este sentido, ha defendido que «a menudo la grandeza se mide por los pequeños detalles, por eso conmueve conocer una de las muchas iniciativas que las universidades públicas valencianas lanzaron a finales del año pasado, 'Salvem les fotos' para ayudar a recuperar junto a otras instituciones culturales el patrimonio emocional de miles de valencianos».

Felipe VI también ha dedicado buena parte de su intervención a poner en valor la contribución del programa de movilidad internacional por excelencia entre los universitarios, el Erasmus. «Pocas iniciativas han hecho tanto para construir la identidad de Europa. Bien lo sabéis porque España, y dentro de ella Valencia, es uno de los destinos preferidos de los estudiantes», ha defendido. A su juicio, «ha trascendido las fronteras nacionales y nos ha hecho sentirnos integrados en la vida de otros países», lo que supone «una gran ventaja en este mundo de bloques en el que los países se alían para ser más competitivos y proyectar su voz en el mundo». «Es más que un programa académico, es una escuela de ciudadanía europea y de europeidad», ha sentenciado.

Para la tercera parte de su discurso ha citado a Joaquim Xirau, que en su libro sobre Lluís Vives decía que «nada es la ciencia si no influye en la vida». Y ha citado tres ámbitos «en los que se hace evidente» el aforismo. En primer lugar ha defendido que «las tecnologías de la información y la comunicación y las redes sociales pueden convertirse en enemigas de la realidad si no pasan el tamiz del pensamiento crítico», contraponiendo ante este riesgo «el papel clave de las universidades en la capacidad de discernimiento al asentarse en ellas la conversación pública y razonada, que es la base de la democracia y el progreso».

En segundo lugar se ha referido al contexto internacional, exactamente a «la compleja situación que atraviesa el orden mundial» construido a partir de 1945, «con una crisis coincidente con signos de desafección, en muchos regímenes democráticos, hacia valores fundamentales de la convivencia». Felipe VI ha alertado de «esta deriva peligrosa» y de que a lo largo del siglo XX se han dado «algunos ejemplos imborrables de hacia dónde puede llevarnos«. Por ello ha animado a las instituciones académicas a seguir ejerciendo como «contrapunto de la resignación y la parálisis». «No dejáis que la sociedad se acomode en el dogma, imprimís un dinamismo hecho de preguntas, alertáis contra amagos de radicalidad, fanatismo e intolerancia. Una universidad activa es sinónimo de una sociedad saludable», ha argumentado.

Por último, ha defendido su influencia en la mejora económica y social, pues aportan «calidad de vida» y respuestas «a retos como la transformación digital, la emergencia climática o los servicios públicos de calidad, cuestiones que exigen enfoques poliédricos».

«En definitiva, son muchas las razones para estar orgullosos de nuestras universidades, tantas como razones para cuidarlas. Por tanto sigamos adelante y que este curso sirva para seguir ensanchando las fronteras del conocimiento y construyendo un mundo más justo, abierto, libre y cohesionado. Un mundo a la altura de nuestros jóvenes«, ha concluido.