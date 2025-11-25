Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Rey preside el acto de apertura del curso de las universidades españolas.

Ver 12 fotos
El Rey preside el acto de apertura del curso de las universidades españolas. Ana Escobar/EFE

El Rey destaca la «grandeza de espíritu» de las universidades valencianas por su ayuda durante la dana

Felipe VI se «conmueve» con el proyecto 'Salvem les fotos' y destaca el papel de las instituciones académicas como bastiones frente a la «desafección hacia los valores fundamentales de la convivencia» o la desinformación | También alaba su contribución a la identidad europea

Joaquín Batista

Joaquín Batista

Valencia

Martes, 25 de noviembre 2025, 12:32

Comenta

El Rey Felipe VI ha hecho una encendida defensa del papel de las universidades españolas como garantes de valores como la razón, el entendimiento y ... la convivencia, justo en un contexto social en el que cada vez pesa más la polarización y su crispación asociada. También ha querido destacar su vertiente solidaria, poniendo en valor una iniciativa concreta, una entre muchas, nacida en el seno de las instituciones académicas valencianas para apoyar a las miles de familias que resultaron afectadas por la dana: el programa 'Salvem les fotos'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La fiesta de un millonario sueco en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  2. 2 «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  3. 3 Aemet anuncia lluvias este martes en la Comunitat y activa un aviso naranja por viento y fenómenos costeros
  4. 4 El Colegio de Odontólogos remarca que una especialista odontopediátrica realizó los tratamientos a las niñas de Alzira
  5. 5

    La jueza pide al dueño de El Ventorro una foto del reservado de Mazón y Vilaplana y las medidas de la sala
  6. 6 El local que triunfa en Valencia por vender tartas de queso a menos de un euro: «Demasiado bueno para lo que vale»
  7. 7

    El Cecopi se fue a dormir la noche de la dana mientras la jueza de guardia levantaba cadáveres
  8. 8 Detienen a un camionero drogado por el atropello mortal de un anciano en Algemesí
  9. 9 Un reventón fuerza a cerrar parte del Jardín del Turia
  10. 10 El bosque valenciano que aspira al Mejor del Año en España en 2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Rey destaca la «grandeza de espíritu» de las universidades valencianas por su ayuda durante la dana