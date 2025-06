La experiencia, el toque especial para cocinar la mejor fideuà del mundo

A. Talavera Alzira Jueves, 12 de junio 2025, 17:54 Comenta Compartir

La vida no deja de sorprendernos. Y si no que se lo digan al chef Rafael Brández, de EnBoga Bar, que de un día para ... otro se ha convertido en el mejor cocinero de fideuà del mundo. «No tenía previsto asistir al concurso pero causó baja de última hora un restaurante y me lo comentaron. Yo dije que sí, sin tiempo para prepararme, pero para pasar un día diferente», explica Brández que todavía sigue asimilando el prestigioso galardón que ha conseguido en el concurso celebrado en Gandia.

El cocinero no se pudo preparar para este certamen pero lleva toda una vida detrás de los fogones cocinando platos tradicionales valencianos como la fideuà. Una experiencia que le ha valido un oro. Y es que preguntado por cuál es el secreto de la mejor fideuà, no duda: «El tiempo que le dedico al trabajo. Hice la fideuà que hago a diario en el restaurante». La única variación que introdujo fue el tipo de fideo que en el concurso se utiliza del número 4, un poco más grueso que el que incluye la fideuà de EnBoga, su restaurante de Valencia. Esto hizo que Brández tuviera que modificar el tiempo de cocción para que el punto fuera el idóneo. Una fideuà que ahora reclaman todavía más sus clientes. «El domingo todos querían probarla», comenta el propietario de EnBoga que señala que ya ha comenzado a notar el incremento de reservas por el tirón del concurso aunque reconoce que los primeros días no lo notó porque ya tenía el aforo completo. Noticia relacionada Las fideuás de En Boga campeonas del mundo Además de la experiencia, Brández también destaca que para conseguir un plato de máximo nivel se necesita ponerle «cariño» y «tiempo», sin olvidar un «buen fumet de pescado de roca». Ingredientes que no faltan en su cocina. El Concurso Internacional de Fideuà y Gastronomía de Gandia cumplía su 50 aniversario y lo celebró por todo lo alto en el Moll dels Borja, este año realizaba su primera edición nocturna. También era la primera vez en un certamen de estas características para el jefe de cocina de EnBoga que destacó que «estoy muy orgulloso del jurado y de la organización porque se han centrado en el resultado, no se ha mirado nada más». Una imparcialidad y un alto nivel tanto en el jurado como en los participantes que agradece Rafael Brández.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión