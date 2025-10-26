Coques, pataquetes y cremaet para abrir boca en la décima edición de Gastrónoma

La décima edición de Gastrónoma ha abierto hoy sus puertas en Feria Valencia con una respuesta del profesional abrumadora. Según han destacado desde la organización ... de la cita han sido miles los visitantes del sector han llenado los pasillos del pabellón para celebrar el cumpleaños de la gran cita gastronómica del Mediterráneo. Un homenaje a la gastronomía valenciana ha sido una de las notas más derstacadas de la jornada inaugural.

La apertura ha combinado negocio, formación y disfrute en torno a los productos, los chefs y las tendencias que marcan el presente —y el futuro— de la gastronomía española. Con más de 290 marcas expositoras, 200 ponentes y más de 28.000 metros cuadrados, Gastrónoma ha confirmado su crecimiento y su capacidad para reunir al sector en un mismo espacio. Cocineros, sumilleres, panaderos, hosteleros, productores y distribuidores han participado en una jornada intensa en la que el público profesional ha podido degustar, aprender y hacer negocio.

La Cocina Central L'Exquisit Mediterrani ha sido el gran escenario donde se han centrado todas las celebraciones. En la jornada de este domingo se ha rendido homenaje a la cultura gastronómica valenciana con una propuesta que ha reivindicado esos sabores tan nuestros: 'salmorra', coques, pataquetes, 'capellanecs', embutidos y el imprescindible cremaet final. Ha sido un viaje por la tradición que ha puesto en valor la autenticidad de los productos y la identidad mediterránea.

El fuego también ha sido protagonista. Tres maestros de la brasa —Edu Espejo (Flama, 1 Sol Repsol), Jesús Gor (Basea) y Paco Aguilar (Asador El Guano)— han ofrecido un espectáculo de técnica y respeto al producto. La paella Gastrónoma, cocinada en directo, ha completado este tributo a la tierra con una propuesta que ha unido huerta, marjal y Mediterráneo en un solo plato.

Entre los momentos más destacados de la jornada, ha destacado la intervención de Carolina Álvarez, jefa de cocina del restaurante Quique Dacosta, que ha cocinado un arroz con ceniza y ha hablado de arroz y del cacau del collaret en el escenario de la Conselleria de Agricultura.

En el espacio Wine Experience, el ex sumiller de El Bulli David Seijas ha sorprendido con una cata de vinos sin alcohol, compartiendo su experiencia como profesional que ha decidido continuar su carrera sin consumir vino. También ha destacado la presencia de Lenin Busquets, que ha presentado su proyecto Arrels, donde exporta la hospitalidad mediterránea al otro lado del Atlántico.

El producto valenciano ha vuelto a ser protagonista en una original cata-maridaje que ha combinado fondillón con chocolate y en una sesión donde el turrón y el caqui se transformaron en un cóctel y un nigiri. Innovación, raíces y creatividad en estado puro.

Además, Gastrónoma ha tenido una ponencia de lujo de la mano del influencer Sezar Blue, de Edu Torres y Alex del Vicio en el que han hablado del café y han debatido sobre la ciencia del arroz con el humorista David Guapo con anfitrión estrella.

La primera jornada ha marcado también el arranque de las pruebas del Campeonato al Mejor Maestro Artesano Chocolatero de España (MMACE), que se decidirá el martes. En el espacio Mediterráneo se ha realizado el taller de la Hamburguesa Perfecta, que ha reunido a cuatro grandes referentes del sector para analizar las claves de un producto que conquista a diario a miles de consumidores: carne, pan, maduración y técnica se han fundido en un taller lleno de aroma y saber hacer.

El día se ha completado con presentaciones de bodegas, charlas sobre sostenibilidad y la exhibición de algunos de los vinos blancos más caros de España, que han despertado la curiosidad de los sumilleres y distribuidores presentes.

Este lunes Gastrónoma vivirá su segunda jornada con un programa repleto de contenido y protagonismo al territorio. Será el Día Costa Blanca, una jornada impulsada por la Diputación de Alicante y su Patronato de Turismo, que pondrá en valor la riqueza gastronómica, los productos autóctonos y el talento de la provincia. Cocineros como Nazario Cano, Susi Díaz, Cristina Figueira y Paco Cano compartirán escenario en una ponencia que promete ser uno de los momentos más esperados del día.

Además, en la Cocina Central – L'Exquisit Mediterrani reunirá a algunas de las voces más inspiradoras del panorama gastronómico europeo. El austriaco Dominik Utassy, chef del restaurante Geiger Alm (1* Michelin, 17/20 Gault Millau), compartirá escenario con Bernd Knöller, del valenciano Riff (1* Michelin, 2 Soles Repsol), en una ponencia que explorará los paralelismos entre la cocina alpina y la mediterránea, dos territorios, dos tradiciones y una misma sensibilidad hacia el producto y la naturaleza.