El Mosaic de Meliana triunfa con su rabo de toro

El segundo certamen de Rabo de Toro de Alfemesí, Rabou, se celebró el pasado lunes. El cocinero Martín Jiménez, del restaurante Mosaic se ha alzado con el primer premio de este concurso de cocina tradicional que celebra la semana taurina de esta localidad de la Ribera.

La antigua fábrica cerámica Nolla en Meliana sirvió de inspiración al cocinero Martín Jiménez para inaugurar junto a Angie Juan Rodríguez el restaurante Mosaic, haciendo del local una expresión del legado de la decoración cerámica y del azulejo en los espacios y la decoración, luminosidad, brillo y contrastes de color. Este abrió sus puertas en 2021, sus comedores son de un limpio estilo ecléctico mediterráneo y posee una espléndida terraza que da a la céntrica y tranquila plaza Noya de la localidad.

Martín trajo a la huerta valenciana desde su Cuba natal su cocina y experiencia, pero pronto se dejó encandilar por todo lo que aquí se encontró, incluido el amor. Todo lo aprendido en la Escuela de Alta Cocina de Cuba, mucho del recetario clásico español y sobretodo de los arroces era su principal bagaje y tomando el recetario valenciano y los productos que temporada a temporada ofrece decidió llevar adelante una cocina creativa donde los ingredientes son siempre reconocibles.

Innovación en raciones y tapas valencianas

«Tener la huerta a tu disposición a poca distancia de la cocina del restaurante es el argumento más convincente para elaborar un recetario de temporada», afirma Martín, y es que el restaurante mantiene contacto directo con agricultores de la zona, su alacena siempre anda bien surtida de hortalizas, verduras y frutas frescas. Raciones valencianas como entrantes, pues los Chanquetes con huevos fritos y trufa valenciana o la Alcachofa a la brasa con romescu y parmesano dan paso en el final de la primavera al Tomate valenciano con tapenade de aceitunas y encurtidos o las Patatas de la huerta semiconfitadas con huevo poché y jamón de pato… Hay otras raciones típicas valencianas de ejecución clásica, como la Titaina del Cabanyal, la Ensaladilla rusa (especial), los Buñuelos de bacalao o sus extraordinarias Croquetas de pollo o de longaniza de Pascua. Plato de éxito es la berenjena, de la que llega ahora su tiempo, la cocinan a la llama y la sirven con sobrasada y queso, plato rotundo y bien contrastado. Para los que no conozcan la Coca Aurora sirve una con el matrimonio boquerón-anchoa con un delicioso pico de gallo tropical.

A tener en cuenta que todos los días, a mediodía, sirve un menú en el que el arroz tiene su importancia. De hecho, el restaurante es un referente en la cocina de esta gramínea, sobre la que aplica siempre ese toque original: Arroz con pulpo braseado y calamar de playa, Arroz de blanc y negre con habitas (un guiño al típico bocadillo del esmorzar valenciá), Arroz de Carrillada Confitada y Seta Eringy, Arroz de magret de pato con boletus y foie…, obviamente hay Paella valenciana de ejecución clásica y en temporada la Paella de fetge de bou, típica en L´Horta Nord de Valencia.

