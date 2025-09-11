Miradas: nuevas tendencias para impulsar el éxito en hostelería

Chema Ferrer Valencia Jueves, 11 de septiembre 2025, 16:46 Comenta Compartir

El próximo lunes 22 de septiembre, CaixaFórum València acogerá la sexta edición de la jornada profesional MIRADAS, una cita clave y consolidada para el sector de la hostelería en la Comunitat Valenciana organizada por la Federación Empresarial de Hostelería de Valencia (Hostelería Valencia) y CONHOSTUR, con la colaboración de Turisme Comunitat Valenciana – L'Exquisit Mediterrani. La jornada que se presenta en esta edición con el título «Impulsando el éxito en la hostelería» comenzará con una ponencia sobre cómo la comunicación efectiva puede impactar en los resultados del establecimiento, que correrá a cargo de Marta Iranzo, experta en branding, CEO de Nexia y presidenta de EVAP. A continuación, Marc Vidal, conferenciante internacional, divulgador tecnológico de referencia y analista económico abordará el enfoque hacia la transformación digital y las claves de la innovación para el sector en la conferencia «¿Llegas a tiempo al futuro?».

La primera mesa de debate, «Hostelería con futuro: sostenibilidad y rentabilidad» reunirá a Alberto Alonso (Restaurante 2 Estaciones), Emilio Pons (Restaurante L'Escudella de Vilafranca) y Rafael Mossi (Director Competitividad y Responsable de Sostenibilidad en Cámara de Comercio), y estará moderada por Óscar Carrión, Director de Gastrouni. A continuación, llegará otro plato fuerte de la jornada, Álex Rovira, escritor reconocido internacionalmente como uno de los mayores expertos en Psicología del Liderazgo y Procesos de Cambio y transformacioón en las organizaciones con la ponencia «El mundo que viene: creer, crear, lograr».

El consultor y coach de restaurantes Paco Cruz seguirá con la charla «Cómo ser un hostelero de éxito en tiempos cambiantes» y será el encargado de moderar la segunda mesa de debate, «Decisiones inteligentes para tiempos cambiantes», que contará con la participación de Héctor Sánchez (Gerente de la Asociación de Hostelería de Bizkaia), Carlos Bosch (Propietario Grupo GastroPortal), Corinna Heilmann (Directora de Desarrollo de Negocio de Gourmet Catering & Eventos) y Naji Sabeh (CEO y fundador de Hosteltáctil y Responsable de Loomis Pay España).

La jornada culminará con la entrevista a la reconocida chef Pepa Muñoz, propietaria del restaurante Qüenco de Pepa. Reconocida por su cocina tradicional renovada y la recuperación de sabores «olvidados» teniendo como bandera el origen, la sostenibilidad, la proximidad y siempre el producto.

Una mirada abierta y constructiva hacia el futuro

A lo largo de estos años, MIRADAS se ha consolidado como un espacio único donde analizar los grandes retos y oportunidades del sector hostelero. En esta nueva edición, se volverá a poner el foco en temas clave como la rentabilidad, la sostenibildad, la innovación y la digitalización.

El evento de carácter gratuito está dirigido a todos los profesionales y empresas del sector que quieran participar de una jornada constructiva e inspiradora sobre el futuro del sector hostelero en un mundo en constante evolución. Las plazas son limitadas hasta completar aforo. Inscripciones aquí.