La cerveza artesana con la esencia de la Marina Alta

La cerveza es según la RAE una bebida alcohólica hecha con granos germinados de cebada u otros cereales fermentados en agua, y aromatizada con lúpulo, ... boj o casia. En Gata de Gorgos, un grupo de amigos quiso ir más allá y hace una década creó 'Gatera', una cerveza artesana capaz de capturar la esencia de la Marina Alta y de incluir en su alma el toque especial de la comarca.

Todo surgió cuando unos aficionados a preparar vino dieron el salto a otra bebida que podían elaborar todo el año y no solo después de la época de la vendimia. Allí por 2013 comenzaron a hacer cerveza en casa y dos años más tarde ya empezaron en serio y su proyecto cobró forma. Este grupo se denominó Cerveseros Gateros, en referencia a su pueblo, al igual que ocurre con su marca. Ahora son cuatro los amigos que siguen adelante con esta propuesta: Jaime Andrada, Paco Font, Josep Gordillo y Juan Signes llevan este negocio.

En su día apostaron por la cerveza de alta fermentación para obtener sabores con más fuerza y cuerpo. Según destacan, la elaboran con ingredientes cien por cien naturales, entre ellos el trigo recuperado en la comarca dentro del proyecto 'Blat de la Marina', y la sirven en su punto óptimo de maduración. Este proceso artesanal que realizan estos cuatro amigos también conlleva producciones reducidas, en lotes de unos 200 litros en los que quieren que prime la calidad y la proximidad.

El proceso de elaboración. CARRIÓ-ESCORTELL-FERRER

Para empezar, la malta base que utilizan procede de España y supone alrededor del 80% de la malta usada en cada lote. El resto son especiales y ahí ya recurren a las procedentes de Alemania, Bélgica o Inglaterra. También dan cabida al trigo plantado muy cerca de Gata, en bancales de Jesús Pobre.

Para hacer más sostenible el proceso de elaboración de la cerveza, usan agua de la red y la pasan por un descalcificador. Según explican Jaime Andrada y Josep Gordillo, así obtienen un buen resultado ya que «eliminamos la parte de los residuos plásticos que conllevaba tener que comprar el agua en botella».

Sus recetas, como aseguran, son las clásicas. Parten de una base y luego «vas modificando algunos parámetros para hacerlas a tu gusto», recalcan. Todo el proceso de elaboración se lleva a cabo íntegramente en el local que poseen. Desde la molienda hasta el macerado, el hervido, la fermentación y el embotellado. Incluso ponen allí las etiquetas.

Todo comienza con la molienda de la malta con las proporciones que requiere la receta. Para ello disponen de un pequeño molino, el mismo con el que muelen la cosecha del Blat de la Marina. El siguiente paso consiste en calentar agua para hacer el macerado. En ese macerado se produce la sacarización, el proceso bioquímico que convierte los carbohidratos complejos, en azúcares más simples. Después, proceden al lavado y a la cocción. Es en este punto cuando añaden el lúpulo, que marcará el amargor, el sabor y el aroma.

Una vez alcanzado el punto deseado, se enfría a unos 20 grados y pasa a fermentación. Ahí le añaden la levadura. También pueden incorporar los saborizantes. Tras un reposo de un par de semanas, añaden la dextrosa, que después, tras ser embotellada la cerveza, volverá a fermentar y le proporcionará el gas que necesita.

CARRIÓ-ESCORTELL-FERRER

'Gatera' ofrece tres variedades de cerveza fija, a las que a veces se incorporan otras especiales. Las que tienen de forma habitual son Blat, preparada con el trigo de la Marina; IPA, que tiene mucho éxito; y Red, la tostada.

Entre los sabores curiosos o de ediciones limitadas que han preparado alguna vez están la cerveza de pasas, las que incorporan unos tapones que llevan una una cánula de roble con diferentes tostados que se sumerge en la botella, hidromiel, una cerveza negra con romero y ahora, de cara al invierno, «vamos a hacer una negra con centeno de Ciudad Real».

Cerveseros Gateros, al trabajar con producciones limitadas con lotes de 200 litros, tienen puntos de venta reducidos. Su producto se puede comprar los sábado por la mañana en el local donde fabrican 'Gatera' y el segundo domingo de cada mes acuden al Mercat del Riurau, en Jesús Pobre. En Gata se puede adquirir en establecimientos como Oli del Gorgos, el Celler de la Marina o Ca Curro. Y quienes estén en Dénia podrán encontrar sus cervezas en el Restaurante Pont Sec y en Melicatesen.