Del embutido a la cerveza, los mejores productos de Gata salen a la calle

La Fira Gata al Carrer volverá a convertir las calles de este municipio de la Marina Alta en el escaparate sus mejores productos. La gastronomía, ... junto a la artesanía y el comercio, tendrá un papel protagonista en la vigésima edición de esta iniciativa que se celebrará este fin de semana. No faltarán a esta cita desde sus mejores embutidos hasta sus cervezas, todo ello elaborado de manera artesanal. Las calles de Gata de Gorgos se van a llenar de vida, ambiente, colorido y muchos aromas. Los puestos instalados el 18 y 19 de octubre permitirán hacer un recorrido por los mejores sabores de la localidad, con catas incluidas.

Ahí estará Ca Curro, una carnicería artesana con más de un siglo de historia. Este negocio se fundó en 1913 y permanece desde entonces en el mismo lugar. Ahora lo regenta la cuarta generación. «Preparamos un embutido artesano, cada vez más natural, sin conservantes ni colorantes», explica Antonio Arabí. Para Gata al Carrer han preparado varias catas en su puesto. Una será de 'camallot', 'carró' y 'bisbe', tres tipos de embutido que elaboran con los mejores productos. Esta carnicería es, además, una tienda de especialidades gourmet.

Embutidos, quesos y buñuelos estarán presentes en esta vigésima edición de la feria. LP

Por eso, en esta vigésima edición realizarán una degustación de quesos Comté. Ca Curro llevará dos quesos de los Alpes de 39 kilos cada uno. Los asistentes podrán comprobar la diferencia de sabor de este producto en función de su maduración, ya que uno tendrá entre 10 y 12 meses y el otro rondará entre los 20 y 24 meses. Estas son algunas de las propuestas de esta carnicería artesana en la que destacan su ternera ecológica, su cordero de la Marina, su cerdo de raza Duroc o la sobrasada que hacen ellos junto a la Associació de Xarcuters Artesans de la Marina.

Durante el paseo por la feria, los asistentes pasarán por estands variados. Cocas y focaccia preparadas por La Cosa Nostra, pan elaborado con harina de Blat de la Marina, iniciativa que se encarga de recuperar variedades autóctonas de la comarca. Y Apicultors del Montgó también ofrecerá sus mieles artesanas.

Para aplacar la sed, Cerveseros Gateros es una buena opción. Este grupo de amigos destila cerveza artesana con ingredientes de proximidad en su fábrica. Puesta en marcha hace más de una década, 'Gatera' captura la esencia del municipio, como remarca Jaime Andrada, que junto a Paco Font, Juan Signes y Josep Gordillo llevan este negocio. «Hacemos cerveza de alta fermentación, con ingredientes cien por cien naturales y la servimos en su punto óptimo de maduración», subraya Andrada. Utilizan buenas maltas, lúpulos frescos e incluso incorporan productos de la comarca como el trigo de variedades antiguas que recupera el proyecto de Blat de la Marina.

Cervezas, sus preparación y la miel del Montgó. LP

Ofrecen tres tipos de cerveza: Red, IPA y las elaboraciones especiales como 'Blat'. Su secreto reside, según Andrada, en el preparan lotes pequeños que permiten probar sus productos en el punto óptimo de maduración. De hecho, el equipo que tienen en la fábrica prepara 200 litros por lote.

Para esta feria, Cerveseros Gateros tiene preparada la apertura de una IPA con un toque picante, proporcionado por el chile habanero. Desde su puesto también habrá una explicación, elaboración y venta de cremaet, además de una demostración de la harina de Blat de la Marina.

Las propuestas gastronómicas de esta vigésima edición de Gata al Carrer se completan con una cata a ciegas de vinos en el puesto de El Celler de la Marina y arroz al horno y tapas en el estand del restaurante Raíces. La Comissió Sant Antoni preparará los tradicionales buñuelos, los quintos de 2026 tendrán una parada con palomitas y gofres y la Comissió de Festes se hará cargo del servicio de barra, comidas y cenas. Además, se han programado visitas al obrador de la heladería artesana Ca El Tramusser.

Estas propuestas gastronómicas se complementan con la oferta de artesanía y comercio que se desplegará en la calle durante el sábado y el domingo. La Fira Gata al Carrer concentra así la identidad y esencia de este pueblo.