Imagen de una edición anterior de Fira Gata al Carrer. LP

Del embutido a la cerveza, los mejores productos de Gata salen a la calle

La gastronomía cobra gran protagonismo, junto al comercio y la artesanía, en la feria que se celebra este fin de semana

R. González

Gata de Gorgos

Jueves, 16 de octubre 2025, 16:50

Comenta

La Fira Gata al Carrer volverá a convertir las calles de este municipio de la Marina Alta en el escaparate sus mejores productos. La gastronomía, ... junto a la artesanía y el comercio, tendrá un papel protagonista en la vigésima edición de esta iniciativa que se celebrará este fin de semana. No faltarán a esta cita desde sus mejores embutidos hasta sus cervezas, todo ello elaborado de manera artesanal. Las calles de Gata de Gorgos se van a llenar de vida, ambiente, colorido y muchos aromas. Los puestos instalados el 18 y 19 de octubre permitirán hacer un recorrido por los mejores sabores de la localidad, con catas incluidas.

