Los gastroalmuerzos vuelven en otoño

La Confederación de Hostelería y Turismo de la Comunitat Valenciana (CONHOSTUR) junto a Turisme Comunitat Valenciana presentaron la tercera edición de Gastroalmuerzos. una iniciativa que reivindica la importancia del almuerzo valenciano y que se celebra del 25 de septiembre al 3 de octubre en las tres provincias de la Comunidad Valenciana. Nadie duda que lo de almorzar no solo es una cultura con arraigo, sino una manifestación de la riqueza y singularidad de nuestra gastronomía. A la campaña se han sumado cerca de un centenar de establecimientos hosteleros repartidos entre las tres provincias, que presentan propuestas muy diversas, pero siempre basadas en el producto local. Estas incluyen un almuerzo completo, especialidad de la casa, con sus habituales elementos para compartir: los cacaus del collaret, los encurtidos o las ensaladas, sin olvidar el tradicional cremaet o el carajillo. Todo ello, con precios entre los 6 y 20 euros, dependiendo del bar o restaurante elegido, para que resulte accesible a todos los públicos. Los participantes ya se pueden consultar en el mapa navegable de la página web (acceder desde aquí).

Templos del almuerzo valenciano

La provincia de València cuenta con una gran diversidad de opciones de esmorzar para esta tercera edición de Gastroalmuerzos, repartidas entre la capital y otros municipios como Torrent, Paiporta, Paterna, Burjassot, Beniparrell, Algemesí o Llombai. Se pueden encontrar templos para los amantes del almuerzo con bocadillos más que interesantes como el de Bar Villaplana, de estofado de rabo de toro con setas y yema trufada; el de Legado donde se puede elegir entre un almuerzo entero o uno XXL; o un clásico como el de A Tu Gusto, un bocadillo de tortilla de patatas, cebolla, longanizas y alli oli de ajo negro.Por su parte, en la provincia de Alicante participan establecimientos de distintas localidades repartidas entre todo su territorio. Entre las cuales destacan propuestas como el bocadillo especial figatells de la Cafetería Magallanes, el «T8» del Pantanet o el bocadillo rústico de albóndigas de Restaurante el Molí de Denia. En Castellón participan restaurantes de 13 localidades tanto de costa como de interior. Entre ellos se encuentran negocios como Las Cholinas en Alfondeguilla, Bar Paquita en Eslida o Los Maños en Castellón que presenta un bocadillo de berenjena de la Huerta de la Plana con morcilla de Burgos y mermelada de higos.

Como no todo van a ser bocadillos o cocas, también está la posibilidad de probar otro tipo de platos típicos, dependiendo del establecimiento elegido. Opciones para todos los gustos, que convierten al almuerzo en una cultura abierta a quien esté dispuesto a disfrutar del buen producto, bien sea temprano o a media mañana. En este sentido, destacan opciones como el esmorzar de torrà en plat de Restaurante Tabick (Llombai) o el plato montañés de Tasca La Terreta (Eslida).

El gastroalmuerzo ha venido para reforzar la tradición y multiplicar exponencialmente las oportunidades en la hostelería de la Comunitat Valenciana, diversificando la oferta y protegiendo la singularidad de bares y restaurantes.Un hábito con el que los turistas, además, se están empezando a familiarizar, por cuanto constituye una expresión particular de la cultura valenciana. Con motivo de la campaña se va a reeditar la guía Gastroalmuerzos en la que se recopilan todas las propuestas y que además se da a conocer en ferias, eventos como Madrid Fusion, Fitur y presentaciones de destino Comunidad Valenciana a nivel internacional.