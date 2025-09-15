Los 35 años del Marvi

Chema Ferrer Valencia Lunes, 15 de septiembre 2025, 11:42 Comenta Compartir

Lo que comenzó a principios de los 90 del pasado siglo como un proyecto hostelero familiar en el barrio valenciano de Algirós, inaugurado por Letizia y Jose Manuel, tuvo su punto de inflexión hace ahora tres lustros, cuando Constantino Fernández Matarazzo (Tino), su hijo, decidió dar un vuelco a la oferta cotidiana. Marvi mutó y terminó convirtiéndose en un ejemplo que muchos otros siguieron con mejor o peor éxito en sus cocinas, pero creyendo firmemente que en el sacrificado oficio de la hostelería se podía dar un paso más y desde la humildad hacer llegar al público mayoritario propuestas convincentes donde la calidad, el trato impecable del producto y un toque creativo fueran posibles. Y por supuesto que hubo otros, no estuvo solo, pero desde luego fue y es uno de sus adalides más destacados de este movimiento.

Marvi acudió a certámenes de cocina y en algunos de ellos se llevó los laureles, como alzarse con el primer premio de un concurso nacional de pinchos o llevarse el oro en uno de steak tartare entre otros… Los días de la semana están marcados con los hitos de sus elaboraciones, hay que escoger el tiempo de cada cosa y a partir del Pilar todos los jueves saca el pote gallego a mediodía, y es que en Marvi no renuncian a la herencia gallega de sus ancestros (siempre hay un buen pulpo a feira para servir). Más, pues su croquetas caseras, bien de mar (la de erizo de mar es primorosa) o de montaña, las carnes (el servicio especial de sus hamburguesas), la Gambita frita con salsa tártara, el Brioche de carrillera en salsa de barbacoa, Ensalada de caballa, Bikini de queso trufado…, hubo hasta un Pastrami gallego que se elaboraba con lacón ahumado. Bueno, hay días que en Marvi hay que dejarse llevar por las sugerencias fuera de carta, no queda otra.

Pionero en consolidar en Valencia los bocadillos de autor

Desde primera hora de la mañana los mostradores de su barra comienzan a llenarse de propuestas típicas valencianas, es llegar y almorzar, nada de esperar: revueltos de hortalizas y chacinas, embutidos de la famosa carnicería Toribio de Chirivella, el 'esgarraet', mojamas y anchoas.

El mítico Pastrami gallego. LP

En todo este tiempo, Marvi viene ofreciendo auténticos bocadillos de autor. Hay buenos ejemplos, como el Pakito que solo se sirve los jueves, un bocadillo a base de cordero que nació tras la promoción de estas carnes de calidad y dado el éxito obtenido se quedó en la carta. Además se puede almorzar en plato, ya que sus raciones y especialidades también están disponibles por las mañanas, como la imprescindible oreja, el lacón, el pulpo , las croquetas, sepia…, y también sus sartenes, recomendable la de habas, calamares y ajetes. Los almuerzos han de acabar con su cremaet, este con su ron de caña de Destilerías Pla, toque de corteza de naranja y quemado justo de alcoholes, sin perder su nervio.

El bar luce un Solete Repsol por el reconocimiento a su trayectoria.

Bar Marvi. C/ Santos Justo y Pastor, 14, Valencia

Reservas 963 61 85 56

