El asador l'Alfàbega de Alginet se corona en el primer concurso de paella con naranja Sollana celebra este innovador certamen gastronómico que ha contado con más de veintena de profesionales y que sirve de preámbulo para las jornadas Menja't Sollana

A. Talavera Alzira Martes, 23 de septiembre 2025, 10:52 Comenta Compartir

Arroz y naranja, dos ingredientes de la cultura valenciana que un nuevo concurso gastronómico ha unido en un solo plato. Sollana ha vivido una jornada histórica para la gastronomía valenciana con la celebración del I Concurso Profesional de Paella Valenciana con naranja, un certamen que ha reunido a 21 participantes y que ha firmado un éxito rotundo de participación, organización, crítica y público. El vencedor ha sido Víctor Sanchis, chef del Asador l'Alfàbega (Alginet), que se ha alzado con el primer premio gracias a una paella que integra la naranja valenciana con equilibrio, técnica y máximo respeto a la receta tradicional.

El segundo premio ha recaído en Sajjad Ahmed (Bar El Llorer, Alginet) y el tercer premio en Mónica Navarro (Restaurante Casa Granero, Serra). En la categoría paralela de plato libre de aguacate, la victoria ha sido para Paco Rodríguez (Restaurante Miguel y Juani, L'Alcúdia), reconociendo su propuesta por su personalidad y tratamiento del producto.

El concurso ha convertido a Sollana en epicentro culinario, reforzando su vínculo natural con el arroz de la Albufera y poniendo en valor la naranja como símbolo de innovación con raíces. La cita ha contado con la asistencia de Vicent Mompó, presidente de la Diputación de Valencia, y Pedro Cuesta, diputado de Turismo, que han querido arropar a los participantes y a la organización en esta primera edición.

Desde la organización señalan que «hemos demostrado que tradición e innovación pueden ir de la mano», subrayando el alto nivel de todos los chefs y el buen ambiente vivido durante toda la jornada. «La respuesta del público y del sector nos anima a consolidar Sollana como parada obligatoria en el calendario gastronómico«, afirma Vicente Codoñer, alcalde de Sollana. Y remata: «La primera paella valenciana, muy a pesar de algunos, se hizo en Sollana».

Este concurso ha servido, además de como antesala de la X edición del Menja't Sollana , la feria que cada año convierte al municipio en un gran mercado al aire libre con tapas y degustaciones de bares y restaurantes de la comarca. Además, cuenta con un programa de actividades pensado para todos los públicos: conciertos, danza en la calle, espectáculos y talleres infantiles, además de propuestas turísticas como los paseos en barca por la Albufera. La paella —en su versión más canónica— volverá a tener protagonismo en los mediodías de la feria.

La organización ha agradecido el compromiso de chefs y establecimientos, la colaboración de las entidades implicadas y el respaldo de las instituciones presentes. También ha destacado la presencia de los tres ganadores del concurso amateur celebrado en abril en Sollana, que han compartido espacio con profesionales en un mismo espíritu: defender el producto local y celebrar la cocina valenciana.