Mis almuerzos con gente interesante: Virginia Lorente, artista

Bocadillo de calamares y pepito de ternera en El Tostadero, con Valencia al fondo (y una excursión a la Albufera)

Jorge Alacid

Jorge Alacid

Valencia

Viernes, 10 de octubre 2025, 20:23

Comenta

Virginia Lorente acepta en un parpadeo la cita en El Tostadero, el muy cañí bar de la avenida del Oeste. «A un bocata en el ... Tostadero siempre SÍ», con la última palabra en una entusiasmada letra mayúscula. Aguarda a la entrada del bar, ingresa como quien se pasea por el pasillo de su casa, curiosea entre la oferta y elige un pepito. Yo, el bocata de calamares. Dos botellines después, la charla desemboca en una playa situada en el corazón de la Albufera donde habitan Vázquez Montalbán, Nani Moretti y otras luminarias de nuestra cultura. A nuestro alrededor, fluye la vida habitual en este local que ejerce como paso de paloma del cercano Mercado Central pero es también un apeadero muy pertinente para practicar el hábito que recomendaba el inolvidable Mr. Pickwick de Dickens: entregarse a la observación detallada de la naturaleza humana.

