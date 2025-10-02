Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Mis almuerzos con gente interesante: Pablo Sanjuán, fotógrafo

Cita en Ca Pep de Moncada: tortilla de espinacas con el paisaje de la dana (y sus imágenes) al fondo

Jorge Alacid

Jorge Alacid

Valencia

Jueves, 2 de octubre 2025, 18:16

Comenta

Llega Pablo Sanjuán (Logroño 1960) en coche hasta Moncada desde la vecina Albalat dels Sorells y dispara: podía haber llegado caminando, porque es un entusiasta ... del paseo y sobre todo del paseo versión huertana, o también en moto, que es medio de locomoción que emplea para sus desplazamientos por la geografía valenciana. Lo aclara mientras deposita en la mesa del local elegido, Ca Pep, un par de volúmenes. El primero contiene el catálogo de la exposición que durante todo el verano colgó de los muros del Jardín Botánico, integrada por una deslumbrante colección de imágenes que Sanjuán capturó durante esas expediciones que combinan pasión por la fotografía y curiosidad por el entorno, condensada en un particular habitante de nuestro territorio: su fauna. Tras pasar por el visor de su cámara, las florecillas que usted y yo vemos sin que apenas nos conmuevan, porque al fin y al cabo son las que hemos visto desde que abrimos los ojos, se convierten en un delicado objeto que atesora una rara belleza. Digamos que en su colección de fotos ninguna naturaleza está muerta del todo.

