La Tomatina de Buñol 2025: cuándo es y cuánto cuesta

La fiesta se lleva a cabo el último miércoles de agosto

Luna Catalán

Valencia

Jueves, 21 de agosto 2025, 13:17

La Tomatina de Buñol se llevó a cabo por primera vez el último miércoles de agosto de 1945, y a través de un reportaje emitido en Televisión Española en el año 1983 se hizo popular. Desde entonces, año tras año se vuelve más conocida y su número de participantes aumenta. El creciente éxito la llevó a ser considerada Fiesta de Interés Turístico en 2002.

Durante la pasada edición participaron más de 20.000 personas en la festividad, y se espera que durante este 2025 el éxito sea el mismo. Este año la fiesta viene marcada por ser la primera edición tras la dana que golpeó al municipio el pasado 29 de octubre, «esta será la Tomatina de la resiliencia«, aseguró Mompó, presidente de la Diputación.

Será el próximo miércoles 27 de agosto cuando se celebrará la 78ª edición de La Tomatina, en la que se lanzarán unos 120.000 kilos de tomate de pera. Entre las 12.00 y las 13.00 horas, 120 toneladas de tomate volarán por las calles de la localidad valenciana para teñir de rojo a sus casas y a los participantes.

El precio de las entradas va desde 15 euros (la individual) hasta 72 euros (si se compra el pack con todo incluido). En cualquier caso, las entradas se podrán adquirir en taquilla el martes 26 de 18.00 a 20.00 horas, y el miércoles 27 de 07.00 a 12.00 horas. Y, a través de internet, hasta el propio 27 de agosto a las doce de la madrugada.

