La Semana Santa Marinera marca un récord histórico con más de 3.600 cofrades

La Semana Santa Marinera de Valencia está de enhorabuena. El censo de cofrades marca un récord histórico con 3.644 integrantes este año 2025, precisamente ... cuando se celebra el centenario de la Junta Mayor que coordina a todas las corporaciones, cofradías y hermandades de los Poblados Marítimos.

Si el pasado ejercicio fueron 3.090 los cofrades que estaban censados para participar en las procesiones colectivas como en días muy señalados como el Santo Entierro o el Domingo de Resurrección, ahora son 554 componentes más que ganan.

El presidente de la Junta Mayor, Carles Genís, asegura que los «3.644 cofrades son un récord histórico, lo que demuestra la gran salud que goza la fiesta».

Este aumento de la cifra no sólo ha conseguido hacer historia, además ha servido para remontar el vuelo, para recuperarse después de los dos años de restricciones de la pandemia, ya que no hay que olvidar que no pudieron procesionar ni en la Semana Santa de 2020 ni tampoco en la de 2021.

De hecho, fruto de la pandemia se produjo un importante descenso de cofrades, como ya ocurrió también en las Fallas, puesto que en 2017 eran 3.007 cofrades; en 2018 se aumentó a 3.042, en 2019 había 2.912 cofrades, en 2020 bajó a 2.844 y en 2021 aún descendió otro escalón más para quedarse con 2.748.

Tampoco hay que olvidar que en 2019 lovió mucho y sólo se pudo celebrar procesiones hasta el Miércoles Santo, no hubo ni Santo Entierro ni Domingo de Resurección y en el pasado ejercicio de 2024 la lluvia previa hizo que también se suprimiera el desfile de Resurrección.

De este modo, desde 2021 a la actualidad, la Semana Santa Marinera de Valencia ha ganado músculo, al pasar de 2.748 a 3.644, por lo tanto, son 806 cofrades más.

Este aumento se ha ido haciendo de forma progresiva, ya que en 2022 había censados 2.837 personas y en 2023 estaba sobre los 3.000 cofrades. Y en proporción, son las mujeres las que tienen más representación en la fiesta, ya que superan con creces las 2.000.

Incluso explica que este aumento del censo tiene que ver mucho «con el aumento de la difusión que estamos haciendo de la Semana Santa Marinera de Valencia y, sobre todo, de la implicación de las cofradías para hacer grande la Semana Santa».

Además, destaca que en el centenario de la Junta Mayor que están ahora celebrando, «hemos apostado por desarrollar actos multitudinarios con conciertos, certámenes de cornetas y tambores, la recientemente celebrada misa del centenario en el tinglado 2 del puerto, que estuvo presidida por el arzobispo de Valencia, Enrique Benavent o en actos como una oración nocturna en Santa María del Mar o una gala del centenario que se hizo en las Reales Atarazanas».

También es clave el hecho de quen estén combinando en las directivas de las hermandades, cofradías y corporaciones la presencia de gente con experiencia y la gente joven, que son el futuro de la fiesta.

Extranjeros que se han convertido en vecinos y cofrades

Además, explica que la fiesta se está dando a conocer más entre los visitantes y extranjeros y eso se traduce, por ejemplo, en que incluso se están apuntando a cofrades nuevos vecinos que han llegado al barrio del Cabanyal de origen extranjero. «Se están apuntando personas que ahora son vecinos del barrio y que son de origen alemán, francés o inglés», detalla Carles Genís.

Alan Dobson, como cofrade, y Alan con Brian O'Hagan, colaborador. LP

Así, en la hermandad de María Santísima de las Angustias, de la parroquial de Cristo Redentor-San Rafael, han acogido con mucho ánimo a Alan Dobson, de origen inglés, que es cofrade y a Brian O'Hagan, colaborador de origen irlandés.

«Vinieron a través de unos cofrades, que eran amigos de ellos, y les hemos acogido con los brazos abiertos y son unos más. Les encantan todos los actos. Brian no se pierde ningún acto a Alán le gusta salir de vesta. Somos una hermandad pionera en este aspecto»., indica Ana Font, hermana mayor de este colectivo que tiene como presidenta también a otra mujer, Miriam Estors.

Alan Dobson relata que «cada año venía desde Londres para ver la fiesta y me encantaba España. Como soy pensionista, nos hemos venido a vivir a Valencia y escogimos el Cabanyal y llevamos aquí siete años».

Añade que durante el Covid conocieron a Pepe Martorell, que fue presidente de la Junta Mayor, y se animaron a unirse a la hermandad. Alan añade que su acto preferido es el encuentro de María Santísima de las Angustias con su hijo, Jesús.

La hermandad más numerosa es la del Ecce Homo

En cuanto a las cofradías más numerosas, un año más es la del Santísimo Ecce Homo, en el Cabanyal, la que más cofrades tiene, con un total de 334 integrantes una hermandad que en 2027 cumplirá el centenario desde la refundación y que estrenará el paso completo ese año, ya que al Ecce Homo se sumará la figura de Claudia Prócula, el niño palancanero y un romano, además de que retallarán la figura ya existente de Poncio Pilato. Todo el encargo se ha realizado a la imaginera Lourdes Hernández, de Triana (Sevilla).

La segunda hermandad con más número de cofrades es la del Santísimo Cristo del Salvador, el patrón del Cabanyal, con unos 225 asociados y le sigue la Corporación de Granaders de la Verge del Cabanyal con 188, según los datos de la Junta Mayor.

Y entre las cofradías que han aumentado de forma importante el censo figura, por ejemplo, la Real Hermandad de la Santa Faz, que en 2019 tenía67 componentes y ahora 122.

Uno de los casos más llamativos es el de la hermandad del Cristo del Perdón que ha pasado de 46 a 83, pero es que en la década de los 80 tenían un centenar de cofrades, a raíz de la crisis de 2008 ya bajó a 30; en 2019 eran 15 y en 2021, tras la pandemia, se quedaron en siete y a través de redes sociales y de LAS PROVINCIAS hicieron un llamamiento para pedir nuevos componentes y ha ido surgiendo efecto hasta llegar a los 80.